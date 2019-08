Slovenky si v Belgicku zvýšili sebavedomie, Fenoglio vyzdvihol obrat

Na snímke slovenské volejbalové reprezentanky po návrate z prípravných zápasov v Belgicku pred domácimi majstrovstvami Európy EuroVolley 2019, 12. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

h2>Konečná nominácia SR na ME:



nahrávačky: Barbora Koseková (kapitánka), Lenka Ovečková



smečiarky: Nikola Radosová, Romana Hudecová, Mária Kostelanská, Karolína Fričová



blokárky: Jaroslava Pencová, Nina Herelová, Veronika Hrončeková, Sandra Szabóová



univerzálky: Karin Palgutová, Miroslava Kijaková



liberá: Skarleta Jančová, Michaela Španková

Realizačný tím:



manažér tímu: Slavomír Huba



tréner: Marco Fenoglio



asistent trénera a kondičný tréner: Stefano Micoli



asistent trénera: Michal Mašek



štatistik: Tomáš Samsely



fyzioterapeut: Jacek Bentkowski

Zostávajúci program prípravy:



13. - 19. augusta: sústredenie v Nitre



18. augusta: Slovensko - Fínsko (19.00)



19. augusta: Slovensko - Fínsko (19.00)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky si v príprave na domáce majstrovstvá Európy, ktoré sa od 23. augusta do 1. septembra uskutočnia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, pripísali cenné výsledky. Na palubovke zvučného Belgicka dosiahli dve víťazstvá a trénera Marca Fenoglia nesklamali ani v tretej konfrontácii, v ktorej dostali priestor hráčky z lavičky.Belgičanky figurujú v rebríčku Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) na siedmom mieste, so šiestymi Nemkami, ktoré budú na vrcholnom podujatí súperkami Sloveniek, sú hneď za elitnou päticou Rusko, Srbsko, Taliansko, Holandsko a Turecko. Vo svetovej Lige národov tesne nevybojovali postup na záverečný turnaj Final Six a obsadili siedmu priečku.povedal 49-ročný taliansky kouč po pondelňajšom návrate výpravy do Bratislavy.Zverenky Fenoglia sa na EuroVolley 2019 v bratislavskej D-skupine stretnú okrem Nemiek s Ruskami, Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami:Slovenky absolvovali tri vystúpenia v Leuvene v priebehu troch dní.povedala nahrávačka a kapitánka Barbora Koseková.Slovenky od utorka pokračujú v príprave sústredením v Nitre, kde odohrajú záverečné dva prípravné zápasy. Proti Fínkam nastúpia v nedeľu 18. a pondelok 19. augusta v oboch prípadoch o 19.00 h. Fínsku patrí v rebríčku CEV devätnáste miesto o tri pozície za Slovenskom:Úvodné vystúpenie hostiteľskej reprezentácie na turnaji príde na rad štyri dni po generálke, v piatok 23. augusta proti Španielkam. "Cítime, že sa to blíži, už nikam nepôjdeme, budeme v Nitre a potom už pôjdeme rovno do Bratislavy. So Španielkami to bude kľúčový duel celého šampionátu. Máme na to, aby sme na ňom niečo dosiahli," uzavrela Koseková.