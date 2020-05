Personálne zmeny v RTVS sú kozmetické, podľa Múdreho a Čekovského sa tým nič zásadné nezmenilo

Kozmetické úpravy, ktoré nič nezmenia

Zamestnanci by mali mať silnejší hlas

Rada RTVS mala prešetriť kroky vedenia

Rezník príjme zásadné rozhodnutie

29.5.2020 - Personálne zmeny, ku ktorým dnes došlo vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), sú kozmetické a nič neriešia. Pre agentúru SITA to povedali predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) a člen Tlačovo-digitálnej rady SR Pavol Múdry.RTVS dnes informovala, že pre znepokojivú situáciu v sekcii spravodajstva a publicistiky na základe dohody k 31. máju v RTVS končia vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons a doterajší šéf Reportérov Richard Bolješik. Miroslav Frindt už nebude tímlídrom domáceho spravodajstva televíznej časti.Čekovský hovorí, že k vyvodzovaniu zodpovednosti nedošlo po obsahových zlyhaniach, ale až po otvorenom konflikte medzi manažérmi RTVS, ktorí sa navzájom obviňovali zo šikany a cenzúry.„Nejde však o zásadné personálne zmeny,“ dodal. A rovnako to vidí aj Múdry. Ako povedal pre SITA, personálne zmeny v RTVS sú jej vnútornú záležitosť.„Ak si však riaditeľ RTVS myslí, že je to správne riešenie, je to jeho problém. Z môjho pohľadu ide len o kozmetické úpravy a nič zásadné sa tým nezmenilo,“ dodal člen tlačovo-digitálnej rady.Aktuálne dianie v RTVS je podľa Čekovského dôvodom na systémovú zmenu výberu vedúcich pracovníkov vo verejnoprávnom médiu. Omnoho silnejší hlas by podľa neho v budúcnosti mohli mať zamestnanci RTVS.„Uchránili by sa tým od vonkajších vplyvov,“ domnieva sa Čekovský, ktorý v minulosti v RTVS pracoval.Dodáva, že transparentným výberom niektorých vedúcich pracovníkov v spravodajstve sa dnes riadia viaceré médiá a tlačové agentúry.„Interné výberové konanie by tak mohlo aj v RTVS zabezpečiť profesionalitu, odbornosť či nezávislosť spravodajstva,” dodáva.Nezávislosť, nestrannosť a objektivita by mali byť podľa Čekovského určujúcimi princípmi práce redaktorov verejnoprávneho spravodajstva.V nedávnej minulosti došlo zo strany vedenia RTVS ku krokom, ktoré podľa neho s týmito hodnotami nekorešpondovali. V tejto súvislosti aj Výbor pre kultúru a média Národnej rady SR konštatoval viaceré pochybenia a požiadal Radu RTVS, aby ich prešetrila a vyvodila dôsledky.Rada RTVS sa so situáciou v sekcii spravodajstva verejnoprávneho média zaoberala na mimoriadnom rokovaní v stredu 27. mája.Na základe rozhovorov s redaktormi a reportérmi, s riaditeľom sekcie spravodajstva Vahramom Chuguryanom, šéfkou televízneho spravodajstva Hanou Lyons a moderátorom spravodajstva Miroslavom Frindtom ju členovia rady označili za znepokojivú.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník uviedol, že do stredy 3. júna príjme zásadné rozhodnutie, aby sa situácia v publicistike a spravodajstve upokojila.