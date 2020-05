Minister zdravotníctva Krajčí znovu odvolával, vedenie NÚDCH u neho stratilo dôveru

Neplatenie odvodov za zamestnancov

Slušné a korektné odvolanie vedenia

Odborníci sa môžu uchádzať o posty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dôvodom odvolania vedenia Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) je podľa ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího strata jeho dôvery. Šéf rezortu zdravotníctva to uviedol na piatkovom tlačovom brífingu.Ako konštatoval, váži si prácu lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov v tejto inštitúcii."Chcel by som všetkých ubezpečiť, že vždy bude pre mňa na prvom mieste záujem pacienta a zdravotníckeho pracovníka. Ako minister zdravotníctva však zároveň mám právo pracovať na kľúčových pozíciách s ľuďmi, ktorým dôverujem," povedal.Ako minister informoval, NÚDCH už niekoľko rokov pravidelne neplatí odvody za svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne . Mesačne tak vytvára dlh vo výške 600-tisíc eur."Podľa našich informácií sa tento dlh vyšplhal na ďalších takmer 11 miliónov eur voči Sociálnej poisťovni. Strata z minulých období za vedenia odvolaného manažmentu napriek oddlženiu, ktoré bolo výdatné, je stále viac ako 30 miliónov eur," ozrejmil.Dodal, že len za minulý rok vygenerovalo predstavenstvo novú stratu vo výške takmer osem miliónov eur."Zamrzelo ma, keď som sa včera dočítal, údajne akým spôsobom k tomuto odvolaniu z pozície predstavenstva došlo," povedal Krajčí.Stalo sa tak podľa neho na riadnom rokovaní v kancelárii generálneho riaditeľa Úradu pre riadenie podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Radoslava Krupu. Nešlo teda o referenta, ako bolo medializované."Pokiaľ ide o priebeh, dekrét som odovzdával ja, všetci traja členovia štatutárneho orgánu boli prítomní v mojej kancelárii. Bolo to myslím si veľmi slušné, zdvorilé a korektné," povedal Krupa. Ako dodal, v prípade, že minister zdravotníctva príjme rozhodnutie o odvolaní, je potrebné prijať ho s rešpektom a upustiť od prípadných dezinformácií v médiách.Minister zdravotníctva zároveň potvrdil, že v súvislosti s odvolaním vedenia NÚDCH sa vzdal funkcie aj hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú ortopédiu Milan Kokavec."Budem sa snažiť, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Keď sa rozhodne, že nie, poďakujem mu za jeho prácu a budeme hľadať nového odborníka," dodal minister.Vyzval tiež lekárov a odborníkov v jednotlivých podriadených organizáciách ministerstva, aby zvážili, či sa budú uchádzať o uvoľnené posty."Pretože na jednotlivé miesta, ktoré sa teraz uvoľňujú, budeme realizovať transparentné výberové konania. Chcem zdôrazniť, že každý má šancu v týchto výberových konaniach uspieť," uzavrel Krajčí.