Pes napadol muža na námestí vo Vrbovciach, pohrýzol ho do predlaktia aj zápästia

4.10.2023 (SITA.sk) -vyšetruje prípad. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, pes napadol muža na námestí v obci Vrbovce (okres Myjava).Pes najprv pohrýzol muža do pravého. „Poškodenému sa vzápätí podarilo utiecť do miestneho pohostinstva. Útokom psa boli 34-ročnému mužovi spôsobené zranenia s dobou obmedzenia v bežnom spôsobe života do dvoch týždňov,“ uviedla polícia.Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Myjava vzniesol obvinenie 26-ročnému mužovi z prečinu ublíženia na zdraví. „Držiteľ psa bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia. Vzhľadom na okolnosti tohto prípadu a osobnosť obvineného polícia spracovala podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby,“ dodala polícia s tým, že o dôvodnosti väzobného trestného stíhania rozhodne súd v najbližších hodinách.