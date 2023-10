Kollár označil zásah NAKA vo Fun rádiu za cirkus a odteraz nebude odpovedať na otázky niektorých novinárov

aktualizované 4.. októbra 14:54



Pravá ruka nevie, čo robí ľavá

Je to normálne? Pýta sa

4.10.2023 (SITA.sk) -Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) označil stredajší zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v jeho Fun rádiu za „smiešny policajný cirkus".Podľa jeho slov si prišli policajti na piatich autách za sprievodu televíznych kamier pre štyri faktúry, ktoré im už pred tromi mesiacmi dala právnička rádia. „Pravá ruka nevie, čo robí ľavá,“ povedal.Tvrdí, že ide o prekrytie vážneho problému, že dnes v noci nám zaviedli hraničné kontroly Česi, Poliaci aj Rakúšania. Zdôraznil, že nikto nebol obvinený ani zadržaný.Zároveň dodal, že policajti sa vnútri správali veľmi korektne a slušne, za čo im ďakuje. „Dokumenty už dávno majú v NAKA tri mesiace. Toto nie je politická akcia, to odmietam a určite sa k tomu nepridám, keď niekto bude hovoriť, že to je politika, ale je to cirkus na prekrytie problému," povedal Kollár.Vedenie polície chce podľa neho prekryť svoju vlastnú neschopnosť a snaží sa, aby večerné správy zaplnila akcia NAKA, a nie zavedenie hraničných kontrol.„Keď sme ako politici upozorňovali premiéra Ódora a policajného prezidenta, aby sa rozhýbal a konečne začal chrániť hranice, tak pre nich to bolo nepredstaviteľné a vraj to nemá zmysel. Hlavne, že Česi kontroly zaviedli a už majú prvé desiatky migrantov chytených, ktorých nám budú vracať," skonštatoval.K zásahu vo firme Slovclean, ktorá je blízka bývalému poslancovi Národnej rady SR Martinovi Borguľovi (kandidoval za Sme rodina), Kollár uviedol, že už od roku 2020 mala polícia kompletné účtovníctvo spoločnosti. „Pred asi tromi mesiacmi to vrátili a teraz si prišli z toho vypýtať nejakú časť. Je to normálne?" povedal a dodal, že s Borguľom podnikateľsky nemá nič spoločné.Kollár na tlačovej konferencii zároveň oznámil, že odteraz nebude odpovedať na otázky novinárov zo SME, Denníka N ani portálu Aktuality.sk, pretože sú podľa jeho slov „propagandisti". Povedal, že doteraz bol zdržanlivý, ale už na to nemá žiadny dôvod.