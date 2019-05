Peskov: Nezmeníme stanovisko vo veci incidentu v Kerčskom prielive

Na archívnej snímke prezident Vladimir Putin (vpravo) a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. mája (TASR) - Kremeľ sa domnieva, že Dohovor OSN o námornom práve nie je možné uplatňovať na situáciu, ktorá nastala v súvislosti s incidentom v Kerčskom prielive. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý nevysvetlil, prečo Moskva zastáva tento názor. Podľa agentúry TASS Peskov dodal, že Moskva bude aj naďalej obhajovať toto svoje stanovisko.V Hamburgu sídliaci Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) v sobotu rozhodol, že Rusko má bezodkladne prepustiť 24 zadržaných ukrajinských námorníkov a vrátiť Ukrajine tri vojenské plavidlá, zajaté od novembra minulého roku.Moskva však tvrdí, že jurisdikcia ITLOS sa na Kerčský prieliv nevzťahuje.Tribunál ITLOS so sídlom v Hamburgu, ktorý je medzivládnou organizáciou vytvorenou na základe Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS), rozhodoval o žalobe Ukrajiny proti Rusku v prípade tzv. kerčského incidentu. Ruské námorníctvo pri ňom zadržalo tri ukrajinské vojenské lode a ich posádky. Odohral sa 25. novembra 2018 v Kerčskom prielive a prispel k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Kyjevom a Moskvou, vyvolanému zmenou kurzu ukrajinskej vlády na prozápadný a konfliktom v Donbase.Rusko tvrdí, že ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora.Moskva pojednávanie v Hamburgu bojkotovala. Zastáva totiž názor, že o prípade by mal rozhodnúť len domáci súd v Rusku. Potvrdil to aj Peskov v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnil ruský denník Vedomosti a v ktorom dodal, že ruská strana pokračuje vo vyšetrovaní incidentu v Kerčskom prielive.