V Rusku stále protestujú proti výstavbe skládky pre odpad z Moskvy

Moskva 27. mája (TASR) - V poloopustenej ruskej obci Šijes, kde sa napriek protestom stavia veľká skládka pre odpad dovážaný z Moskvy, došlo v pondelok k zrážkam medzi aktivistami a zamestnancami súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a políciou. Informoval o tom denník Novaja gazeta.K incidentu došlo v pondelok dopoludnia, keď nákladné autá priviezli materiál na stavbu skládky. Do zrážok s aktivistami sa okrem SBS zapojili aj policajti a príslušníci policajných síl osobitného určenia (OMON). Zranenia utrpeli najmenej dvaja ľudia. Ďalší muž mal v dôsledku incidentu vážne problémy s krvným tlakom.Jeden z miestnych aktivistov pre denník Novaja gazeta uviedol, že ide o prvý prípad, keď proti miestnym odporcom skládky počas ich protestov zasiahol OMON.Výstavba obrovskej skládky pri poloopustenej obci Šijes, ktorá leží na hraniciach Archangeľskej oblasti a Komijskej republiky, sa začala asi pred rokom, a to bez príslušných povolení a odborných posudkov.Z právneho hľadiska sa objekt s názvom Ekotechnopark nachádza na pozemkoch lesného fondu Ruska.Vzhľadom na to, že ide o lesy takmer nedotknuté ľudskou činnosťou, sa proti výstavbe skládky odpadu z Moskvy postavili stovky ľudí - medzi nimi sú environmentálni aktivisti, dôchodcovia, podnikatelia, učitelia, novinári, hasiči, poslanci obecných zastupiteľstiev a dokonca aj zamestnanci plynárenského koncernu Gazprom. Tí sa starajú o údržbu vetvy plynovodu prechádzajúcej celým regiónom, pričom v samotných obciach plyn - paradoxne - zavedený nie je, napísala Novaja gazeta.Skupina ochrancov obce Šijes, ktorá sa vytvorila na sociálnych sieťach, má okolo 18.000 členov. Niektorí z nich organizujú finančnú a materiálnu pomoc pre aktivistov a ľudí z okolia, ktorý vyhlásili pre výstavbu skládky časovo neobmedzenú protestnú akciu.Masové protesty proti novým plánom v rámci odpadového hospodárstva vypukli v Rusku začiatkom februára. Súčasťou plánov totiž je, že Moskva by posielala svoj odpad do chudobnejších, často nedotknutých oblastí na severozápade Ruska. Jednou z vybraných lokalít je aj Archangeľská oblasť pri Bielom mori.Kým vedenie krajiny prezentuje tento zámer ako investičný projekt, ktorý má ekonomicky pozdvihnúť dotknuté regióny, ochrancovia životného prostredia a dokonca aj niektorí úradníci považujú tento nápad zaa apelujú investovať radšej do separovania a recyklovania odpadu.