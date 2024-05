Pestrá sezóna v Trnavskom kraji zážitkov

4.5.2024 (SITA.sk) -Cestovný ruch v Trnavskom kraji zaznamenal v roku 2023 významný nárast – počet návštevníkov sa podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne zvýšil o 17 % a počet prenocovaní o takmer 11 %. Pozitívny trend pokračuje aj v úvode roka 2024. Aktuálne sú známe údaje za január a február. V týchto mesiacoch sa 40 400 návštevníkov Trnavského kraja postaralo o 129 580 prenocovaní, čo je medziročný nárast o 16,9 % (počet návštevníkov) resp. 24 % (počet prenocovaní).KOCR Trnavský kraj k tomu prispieva svojou ponukou zážitkov. Aktuálne sú v plnom prúde prehliadky kúpeľného mesta s názvom Piešťany podľa Wintera aj jarné Lesopotulky – komentované prechádzky v sprievode odborníkov, ktoré sa konajú každú sobotu. V deň štátneho sviatku – 1. mája 2024 sa podarilo vypredať všetky miesta v raftoch, člnoch a katamaránoch, na ktorých sa výletníci plavili po štyroch tokoch Trnavského kraja. S Vesnou na vodu sa vydali na Váh, Malý Dunaj, Dunajské ramená a prvýkrát aj na Baťov kanál, kde sa 1. mája tradične otvára plavebná sezóna.Tento deň bol pre cyklistov prvou príležitosťou v novej sezóne zviesť sa Cyklobusom od vody k vode z Dunajskej Stredy do Gabčíkova. KOCR Trnavský kraj vypraví cyklobus, v ktorom si záujemcovia môžu rezervovať miesto pre seba i svoj bicykel cez krajzazitkov.sk, počas všetkých víkendov a štátnych sviatkov až do 15. septembra 2024.hovorí Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.Jún bude patriť medzinárodnému hudobnému festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi, ktorý prináša klasickú hudbu na netradičné miesta Trnavského kraja, ale aj Cyklotúlačkám po Žitnom ostrove. Počas piatich sobôt budú mať turisti na bicykloch príležitosť spoznávať jedinečnosť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, konkrétne Číčovského mŕtveho ramena. Na nenáročných výletoch po rovinatom teréne im odborník porozpráva o dôležitosti ochrany životného prostredia, a predstaví im prírodné zaujímavosti najväčšieho riečneho ostrova v Európe.Po letných prázdninách môžu cyklisti podobným spôsobom objavovať zaujímavosti severnej časti Trnavského kraja. Každú septembrovú sobotu sa budú konať Cyklotúlačky po Záhorí zamerané na technické pamiatky a architektúru. V Skalici sa účastníci na dvoch kolesách vyberú po stopách tvorby Dušana Jurkoviča, ale pozrú si aj unikátne vinárske búdy. V okolí Jablonice zamieria k nedokončenej železnici aj k artefaktom II. svetovej vojny v Malých Karpatoch.Ďalšou novinkou je ryžovanie zlata spojené so splavom.avizuje Martin Palkovič z KOCR Trnavský kraj.Vďaka spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trnava Tourism sa na cesty už čoskoro vráti Smolenická fčela. Cieľom kyvadlovej dopravy v obci na úpätí Malých Karpát je motivovať turistov, aby nechali svoje autá doma, do Smoleníc sa odviezli vlakom a potom využili autobus umožňujúci vystúpiť na ktorejkoľvek označenej zastávke, pozrieť si blízke atrakcie a potom opäť pokračovať v jazde. V sobotu 4. mája prvýkrát zvezie cestujúcich Krupanská fčela, ktorá bude premávať medzi Trnavou a Dolnou Krupou vždy v termínoch veľkých podujatí konajúcich sa v tejto obci.Jedným z nich bude Rozárium hudby – komorný koncert v anglickom parku pri kaštieli v Dolnej Krupej, ktorému predchádza pestrý popoludňajší program. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravuje toto podujatie na sobotu 7. septembra 2024.Počas celej sezóny KOCR Trnavský kraj predstaví svoje aktivity na rôznych podujatiach prostredníctvom nového prezentačného sTTánočku. Tento obytný príves vo farbách Trnavského kraja zážitkov mal premiéru na veľtrhu Caravan Bike Travel v Nitre. Už 18. mája sa pri ňom môžu zastaviť návštevníci Trnavského rínku. Na jeseň sa do Trnavského kraja zážitkov opäť vrátia Lesopotulky aj zážitkové prehliadky Piešťany podľa Wintera.Koniec októbra bude poslednou príležitosťou obdivovať diela Alfonsa Muchu na Kúpeľnom ostrove.uzatvára Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.Informačný servis