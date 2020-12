Peter Bič Project a Symfonický orchester SRo predstavujú pieseň Stoj

Známa košická formácia Peter Bič Project predstavila 28. novembra v rámci galavečera Noc Nádejí spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (SRo) pod vedením dirigenta Adriána Kokoša v novej úprave pieseň Stoj. Vznikla tak nová verzia hitu Stoj, ktorou prispeli k podpore projektu pre tých, ktorí v to v tejto neľahkej dobe potrebujú. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.





Autorom hudby je Peter Bič, text napísal Vlado Krausz. Na nahrávke sa okrem Symfonického orchestra podieľali Peter Bič (spev, elektrická gitara, akustická gitara, synth), Viktória Vargová (spev), František Jano (husle, basa), Rastislav Boroš (klavír, synth, rhodes) a Eduard Kiss (bicie).„Boli sme oslovení Nadáciou Kvapka Nádeje a RTVS, aby sme urobili pieseň Stoj spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu. Súhlasili sme, lebo nám ide o dobrú vec, a najmä v tomto období to je to najdôležitejšie. Symfonický orchester dodal našej skladbe ďalší rozmer a nakoniec sme sa rozhodli, aby si to mohli vypočuť aj ďalší poslucháči. Vianoce sú predo dvermi a toto je poďakovanie pre našich poslucháčov, fanúšikov za podporu v tomto roku,“ uviedol pre médiá Peter Bič.