V SND má premiéru Chaos, herečky hrajú aj šesť postáv

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v piatok premiéru inscenácie hry Chaos z pera Mika Myllyahoa. Netradičný dramatický text jedného z najúspešnejších fínskych režisérov a dramatikov súčasnosti naštudovala maďarská režisérka a herečka Enikö Eszenyi. V hre o troch ženách, ktoré strácajú kontrolu nad svojimi životmi, až skončia v úplnom chaose, sa predstavia Diana Mórová, Monika Hilmerová a Táňa Pauhofová.





"Nie je to štandardný text konverzačného charakteru, autor často pracuje aj s princípmi epického divadla, čiže komentovania deja a podobne, čo sú staršie modely, ale na Slovensku stále nie tak často používané," povedal pre TASR dramaturg Mário Drgoňa k formálnej štruktúre hry, ktorá je zaujímavá aj obsahovo: "Tým ako autor dokáže nakombinovať prvky 'nízkeho' a zároveň 'vysokého' - dokáže postaviť banálne problémy vedľa tých obrovských. Celkovo dokáže konštruovať text tarantinovským spôsobom - je to umenie, zároveň je to miestami, v dobrom povedané, gýč, ale je to všetko tak dobre nakombinované, že to považujem za umelecky veľmi hodnotné."Hra Chaos, ktorá sa doposiaľ v slovenčine neinscenovala, je súčasťou Myllyahovej trilógie Panika (2005), Chaos (2008) a Harmónia (2009). Tá sa zaoberá bojom jednotlivca s požiadavkami dnešnej spoločnosti, diktujúcej, ako by ostatní mali žiť. Trilógiu preložili do mnohých jazykov, vďaka nej sa Myllyaho stal jedným z najprekladanejších a najuvádzanejších fínskych autorov.Chaos napísal pre tri herečky, ktoré však musia zvládnuť aj niekoľko ďalších vedľajších ženských i mužských úloh. Pauhofová, Hilmerová a Mórová tak stvárňujú nielen Sofiu, učiteľku, ktorej čoskoro zatvoria školu, terapeutku Júliu, ktorá má pomer so svojím pacientom a stratí prácu, Emu, redaktorku, ktorá sa snaží zachrániť svoje manželstvo. Divák ich uvidí aj v úlohách manželov, milencov, lekárov, prísnej riaditeľky školy či v postave čašníčky alebo sudcu.Hlavné hrdinky si svoje vlastné príbehy nielen rozprávajú, ale i navzájom predvádzajú. "Každá herečka hrá okolo šesť postáv, čo znamená nesmierne veľký počet kostýmov, takže je to pre ne náročné, ale zvládajú to fascinujúco," konštatoval Drgoňa, ktorý sa podpísal pod slovenský preklad drámy Chaos. S jej autorom mal možnosť viesť online rozhovor, v ktorom Myllyaho prezradil, že pracuje na druhom diele tejto hry: "Bude o tých istých postavách, ktoré sa ustavične ocitajú v situáciách, v ktorých musia bojovať o svoje šťastie."