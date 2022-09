Peter Bondra nedostal prezývku „Slovenská strela“ len tak, patrí medzi najrýchlejších hokejistov histórie NHL

Dvakrát vyhral súťaž korčuliarov

Dvojnásobný najlepší strelec

10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejový expert Josh Bell z portálu The Hockey Writers považuje bývalého slovenského hokejistu Petra Bondru za jedného z dvanástich najrýchlejších korčuliarov v histórii zámorskej NHL.Dnes už 54-ročný niekdajší krídelník odohral v kanadsko-americkej profilige počas 16 sezón viac ako tisíc zápasov v dresoch Washingtonu Capitals, Ottawy Senators, Atlanty Thrashers a Chicaga Blackhawks."V 90. rokoch 20. storočia bol dôležitou súčasťou Capitals, dvojnásobný 50-gólový strelec sa päťkrát predstavil v Zápase hviezd NHL a podarilo sa mu to najmä vďaka jeho rýchlosti. Dvakrát zvíťazil v súťaži o najrýchlejšieho korčuliara, čo dokázal ako jeden z troch hráčov v histórii. V roku 1997 obišiel klzisko za 13,610 sekundy a o dva roky neskôr uspel s časom 14,64 sekundy," pripomenul Bell niektoré z množstva úspechov majstra sveta z roku 2002 počas jeho bohatej kariéry."Hráč s prezývkou "Slovenská strela" bol jeden z najviac explozívnych korčuliarov všetkých čias. Využíval svoj široký postoj, kvôli čomu bolo takmer nemožné ho odstaviť od puku. Na to by ste ho však museli najskôr dobehnúť. Kariéru ukončil s 503 gólmi, 389 asistenciami a 892 bodmi v 1081 dueloch základnej časti NHL," doplnil Bell na adresu Bondru.Trojnásobný Hokejista roka na Slovensku bol najlepší strelec profiligy v sezóne 1994/1995 s 34 gólmi a v ročníku 1997/1998 s 52 presnými zásahmi, v oboch prípadoch v drese "Caps".Do širšieho zoznamu najrýchlejších korčuliarov v histórii NHL zaradil Bell aj ďalšieho bývalého slovenského reprezentanta Mariána Gáboríka Víťaz Stanleyho pohára z roku 2014 z tímom Los Angeles Kings odohral v profilige 1035 duelov základnej časti s bilanciou 407 gólov a 408 prihrávok, pôsobil aj v tímoch Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets, New York Rangers a Minnesota Wild. V troch sezónach pokoril 40-gólovú hranicu.