Získať Studeniča bol podľa experta dobrý ťah. V Dallas Stars má šancu presadiť sa už v najbližšej sezóne

Vždy podal slušný výkon

Výzva aj príležitosť



Marián Studenič

Studeniča draftoval do NHL klub Dallas Stars v roku 2017 zo 143. miesta, no kariéru v profilige odštartoval u "diablov" z New Jersey. Doposiaľ v nej odohral za oba kluby spolu 45 stretnutí, v ktorých strelil tri góly a pridal tri asistencie.



V nižšej AHL absolvoval 140 zápasov so ziskom 68 bodov, v roku 2018 sa tešil z titulu v kanadskej juniorskej OHL s tímom Hamilton Bulldogs. Slovensko reprezentoval na dvoch juniorských aj dvoch seniorských majstrovstvách sveta.





10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejový expert Mike Heika, ktorý sa dlhodobo špecializuje na klub Dallas Stars zo zámorskej NHL , dáva slovenskému útočníkovi Mariánovi Studeničovi šancu presadiť sa v tíme z amerického štátu Texas v sezóne 2022/2023.Dvadsaťtriročného krídelníka získali "hviezdy" v minulom ročníku z konkurenčného klubu New Jersey Devils a odvtedy za ne odohral 20 zápasov s bilanciou gól a dve asistencie, vrátane štyroch duelov bez bodového zisku v play-off."Po príchode do Dallasu odviedol dobrú prácu v nižších útokoch Stars. V priemere hrával 10:28 min na zápas a bol jeden z najlepších hráčov tímu v držaní puku. Vždy, keď ho tím potreboval, podal slušný výkon. V play-off veľmi neoslnil, zaznamenal len tri strely na bránku a tri mínusové body," napísal Heika o prínose Studeniča pre klub Dallas Stars v ročníku 2021/2022. Skalický rodák sa podľa neho môže v najbližšej sezóne výraznejšie presadiť."Získať Studeniča bol dobrý ťah. Je pripravený na NHL a nie je pre klub drahý. Netreba do neho investovať toľko ako do čerstvo draftovaného hráča a stále sa môže zlepšovať. Nový ročník bude preňho výzva aj príležitosť. Odišli Alexander Radulov, Michael Raffl a Vladislav Namestnikov, takže je pre neho miesto v zostave. Má však veľkú konkurenciu v mladých a talentovaných útočníkoch. Ak ukáže svoje ofenzívne schopnosti a bude zodpovedný pri bránení, môže byť dôležitý člen tímu," predpovedá Heika.