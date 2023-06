Peter Frühauf sa z reprezentačnej lavičky presúva do Česka, bude asistentom trénera v Hradci Králové

Po dvoch sezónach to vyšlo

Na Frühaufa sa teší aj hlavný kouč

10.6.2023 (SITA.sk) - Slovák Peter Frühauf doplní trénerský štáb v českom hokejovom klube HK Mountfield Hradec Králové . Ako referuje oficiálny web účastníka českej extraligy, 40-ročný rodák z Prešova bude asistentom hlavného trénera Tomáša Martinca Frühauf v sezóne 2022/2023 pôsobil ako asistent trénera v Dukle Trenčín, na striedačke slovenskej reprezentácie aj národného tímu do 20 rokov.Niekdajší obranca zažije návrat do známeho prostredia, keďže v Hradci Králové hrával v rokoch 2013 - 2016.„S Petrom sme viedli rozhovory o možnej spolupráci už dve sezóny, ale vzhľadom na jeho vyťaženie pri slovenskej reprezentácii aj národnom tíme do 20 rokov to doposiaľ nebolo možné. Mal však veľký záujem pripojiť sa k trénerskému štábu v Hradci Králové, a preto sa tento rok s realizačným tímom slovenskej reprezentácie dohodol na tom, že môže počas sezóny pôsobiť v našom klube,“ vyhlásil generálny manažér HK Mountfield Aleš Kmoníček.Podľa neho sa Frühauf v ostatných rokoch trénersky významne posunul vpred. „Peter bol vždy moja priorita, vzhľadom na to, že v Hradci pôsobil a hral za nás. Má skvelé charakterové vlastnosti. Sme veľmi radi, že sme sa dohodli dvojročnej spolupráci,“ dodal Kmoníček.Na spoluprácu s novým slovenským kolegom sa teší aj hlavný kouč Martinec. „V minulosti zanechal v Hradci Králové významnú stopu ako hráč. V ostatných rokoch sme dosť debatovali o hráčoch vhodných do herného systému HK Mountfield i slovenskej reprezentácie. Myslím si, že máme podobný pohľad na hokej,“ skonštatoval Martinec.