Djokovič zdolal v súboji generácií Alcaraza a vo finále Roland Garros zaútočí na rekordný 23. grandslamový titul

10.6.2023 (SITA.sk) - Očakávaný semifinálový súboj generácií na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros v Paríži priniesol triumf skúsenejšieho Novaka Djokoviča Už 36-ročný Srb triumfoval nad 20-ročnou svetovou jednotkou, Španielom Carlosom Alcarazom , v štyroch setoch 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 a postúpil do nedeľňajšieho finále.V ňom natrafí na štvrtého nasadeného Nóra Caspera Ruuda , ktorý si v druhom semifinále poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 6:4, 6:0.Djokovič sa predstaví v 34. finále na podujatiach tzv. veľkej štvorky. Môže získať 23. grandslamový titul, ktorým by sa odpútal na čele historického poradia od iného Španiela Rafaela Nadala . Obaja majú na konte zhodne po 22 grandslamových titulov.Alcaraz v zápase nepotvrdil očakávania verejnosti a pomerne prekvapujúco zvládal horšie teplé počasie, intenzitu stretnutia a i psychické vypätie, ktoré so sebou prináša takýto typ duelov.Naopak, Djokovič napriek horúcej balkánskej povahe pôsobil pokojnejším dojmom a aj vďaka tomu si napokon na kurte poradil s mladým protivníkom.„Rozumiem emóciám a okolnostiam, ktoré vás mentálne a emocionálne ovplyvňujú. Možno prvýkrát v kariére sa od neho očakávalo veľké víťazstvo. Je to však súčasť procesu učenia sa,“ poznamenal Djokovič.Aj Alcaraz priznal, že to bol pre neho mimoriadne náročný zápas. „Nikdy v živote som necítil také napätie, ktoré som zažil v tomto stretnutí,“ podotkol Alcaraz a dodal, že stres a dobre hrajúci súper mu spôsobili kŕče po celom tele.„Už to zažil. Bol v takejto situácii viackrát ako ja,“ doplnil Alcaraz na margo skúseností Djokoviča.