Štvrtok 13.11.2025
13. novembra 2025
Peter Juhás a Sharlota majú emotívny duet Tisíce důvodů, prináša príbeh dvoch ľudí – VIDEO
Slovenský spevák a skladateľ Peter Juhás vydáva nový duet s českou interpretkou Sharlotou. Skladba s názvom Tisíce důvodů vznikla ako spoločné dielo autorov Toma Lobba a ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský spevák a skladateľ Peter Juhás vydáva nový duet s českou interpretkou Sharlotou. Skladba s názvom Tisíce důvodů vznikla ako spoločné dielo autorov Toma Lobba a Martina Zaujeca v štúdiu Beyond Music v Nitre, kde sa pieseň aj nahrávala a finalizovala.
„Pieseň Tisíce důvodů vznikla ako nápad Toma Lobba už pred niekoľkými rokmi. Už vtedy sme sa rozprávali o možnosti, že by som mohol byť jej interpretom. Bola napísaná ako duet, aj keď bola možnosť, že by som ju celú spieval v českom jazyku," spomína Peter Juhás.
Interpret k českej hudobnej scéne cíti blízky vzťah – istý čas v Česku žil a fanúšikovia ho poznajú aj zo súťaže The Voice Česko Slovensko, kde sa prebojoval až do finále. Práve tam sa po prvýkrát stretol so Sharlotou.
„V tejto súťaži som mal možnosť spoznať úžasnú osobu – Sharlotu, ktorá pracovala v backstage redakcii. Napriek tomu, ako drsne navonok pôsobí, je v nej citlivá duša plná emócií. Myslím si, že to cítiť aj v samotnej skladbe," hovorí Juhás, ktorý so speváčkou neskôr nadviazal priateľstvo a dokonca jej zahral aj na svadbe.
„Peťo sa počas súťaženia v The Voice hneď stal mojím favoritom. Rada som ho vždy prišla podporiť na nejaký koncert v Česku a nápad na duet bol dosť obojstranný. Mňa jeho piesne veľmi bavia a on sa zas nebál ísť do zaujímavej kombinácie so mnou – ako s človekom, ktorý robí prevažne odlišný typ tvorby. Myslím si, že výsledok je skvelý,” dopĺňa Sharlota.
Skladba Tisíce důvodů prináša príbeh dvoch ľudí, ktorí cítia blížiaci sa koniec vzťahu, no namiesto bolesti si vážia všetko pekné, čo spolu prežili. „A tak by to pri rozchodoch malo byť – netrápiť sa tým, čo človek nezmení, ale vážiť si to pekné, čo bolo," vysvetľuje Peter.
Na výsledku sa podpísala aj samotná Sharlota, ktorá si napísala vlastnú slohu a melódiu spevu. „Sharlota patrí medzi umelcov, ktorým treba dať priestor, aby veci robili podľa seba – tak, ako ich cítia. Vtedy dostanete vytúžený výsledok," dodáva Juhás. „Táto pieseň je niečo úplne iné, než čo bežne tvorím, a práve takéto kombinácie ma bavia. Ukazovať ľuďom, že hudba nemá hranice a že človek môže tvoriť kedy chce a čo cíti, je krásne a oslobodzujúce,” hovorí speváčka.
Videoklip režíroval Ľubo Lehocký, ktorý spracoval Juhásov námet. Nahrávanie prebiehalo netradične – od skorých ranných hodín až po štúdiové scény. „Moje zábery sme začali točiť o tretej ráno. Následne sme sa presunuli do štúdia, kde sme dotočili zvyšné zábery. Myslím, že výsledok je slušný a presne vystihuje náladu piesne," opisuje spevák.
Natáčanie sa odohrávalo aj na Nitrianskej kalvárii – miesto poskytlo autentickú kulisu k zamýšľanej melancholickej atmosfére. „Počasie bolo ako na objednávku – pochmúrne, nežné a dokonale sa hodilo k atmosfére pesničky," dodáva Juhás.
„Spolu s manželom a psíkom sme si spravili výlet na Slovensko. Skladbu aj klip sme zvládli za jeden deň, čo bolo náročné, ale skvelé, že sa to podarilo. Spolupráca s Peťom aj s chalanmi bola úžasná – myslím, že sme sa veľa nasmiali a zároveň mali radosť z dobre odvedenej práce,” teší sa Sharlota z vydarenej spolupráce.
Klip neponúka klasický príbeh, ale vizuálne vyjadrenie emócií. „Nešli sme úplne cestou príbehového videoklipu – ide skôr o vizuál so zreteľom na emóciu. Keď ľudia investujú tri a pol minúty, pomôže im to lepšie precítiť náš duet," približuje Peter atmosféru klipu.
Peter Juhás je momentálne nielen aktívny hudobník, ale aj čerstvý otec. "Snažím sa všetok voľný čas venovať rodine. Som full-time muzikant, čo nie je úplne jednoduché, obzvlášť na Slovensku, takže toho voľného času nie je veľa. Myslím si však, že sa mi darí nájsť správny balans," priznáva.
Okrem vlastnej tvorby sa aktuálne predstaví aj ako vokalista na turné skupiny Para, ktorá oslavuje 30 rokov na scéne. Do budúcna plánuje Juhás aj osobne ladenú skladbu venovanú manželke a synovi. "Najradšej by som ju ľuďom poslal už teraz, ale všetko má svoj čas – a ja sa teším na to, čo nás v budúcnosti čaká," uzatvára spevák s úsmevom.
Zdroj: SITA.sk - Peter Juhás a Sharlota majú emotívny duet Tisíce důvodů, prináša príbeh dvoch ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
