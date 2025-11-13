|
Štvrtok 13.11.2025
13. novembra 2025
Sieť X dostala v Španielsku pokutu za zverejnenie reklamy firmy predávajúcej krypromeny bez povolenia
Tagy: Reklama Španielsko
Mikroblogovacia sieť X dostala v Španielsku pokutu vo výške päť miliónov eur za nedodržiavanie pravidiel upravujúcich reklamu na finančné produkty vrátane kryptomien. Oznámil to vo ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Mikroblogovacia sieť X dostala v Španielsku pokutu vo výške päť miliónov eur za nedodržiavanie pravidiel upravujúcich reklamu na finančné produkty vrátane kryptomien. Oznámil to vo štvrtok španielsky regulátor trhu s cennými papiermi CNMV.
Regulátor uviedol, že pokutu uložil za „veľmi závažné pretrvávajúce porušenia“. Vyšetrovanie začal ešte v novembri 2023 po tom, ako zistil, že na sieti X zverejnila reklamu finančná spoločnosť Quantum AI, ktorá predávala kryptomeny bez povolenia. V marci 2023 pritom začalo platiť nariadenie, ktoré vyžaduje, aby webové stránky, médiá a sociálne siete lepšie kontrolovali reklamu na finančné produkty, uviedol CNMV.
Podľa pravidiel platných od novembra 2023 sú online platformy v Španielsku povinné overiť, či inzerenti nie sú na zoznamoch nelegálnych spoločností a či sú oprávnení ponúkať finančné služby.
Zdroj: SITA.sk - Sieť X dostala v Španielsku pokutu za zverejnenie reklamy firmy predávajúcej krypromeny bez povolenia © SITA Všetky práva vyhradené.
