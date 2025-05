Peter Juhás sa celý odovzdal manželke, dôkazom je nová pesnička inšpirovaná ich príbehom – VIDEO

Novomanželia sa dočkajú potomka

27.5.2025 (SITA.sk) - Talentovaný slovenský pesničkár Peter Juhás zverejnil novú skladbu – Celý Sa Ti Odovzdám, pri ktorej spevák opäť vsadil na overenú producentskú dvojicu Toma Lobba a Martina Zaujca.„Pieseň vznikla vďaka nápadu mojich producentov spraviť niečo iné. Keďže sa snažím byť v hudbe flexibilný, rozhodli sme sa ísť trošku tvrdším smerom. Stále som to však ja a jadro je folkové a také "zo stromu",” vysvetľuje Peter jemné odklonenie od zabehnutého folku.Novinka sa už tradične nahrávala v Beyond Music Štúdiu v Nitre a samotný proces trval približne pol roka. Hudobné autorstvo si na konto pripísali všetci traja zainteresovaní hudobníci, text má na svedomí samotný Juhás.Význam piesne je o láske a pre Petra má osobný význam. „Samotná pieseň hovorí o človeku, ktorý napriek svojim, možno nie až tak presvedčivým, kvalitám bojuje o srdce svojej milej. Napriek veľkému záujmu od všelijakých borcov a svetobijcov si je ale ten človek istý, že to pravé orechové môže ponúknuť práve on. Túto pieseň som napísal pre svoju manželku, ktorá si zo všetkých tých možností vybrala práve mňa,” prezrádza spevák, ktorý len nedávno povedal svoje áno herečke Rei Frlajsovej, teraz už aj Juhásovej.A to nie je všetko. Novomanželia sa už čoskoro dočkajú potomka, ktorému, pravdepodobne, vďaka rodičom do vienka pripadne aj nejaký ten talent. Peter novinku do sveta pustil prostredníctvom videa, ktorého námet sa zrodil v spevákovej hlave. „Som rád, že v tomto smere môžem aplikovať svoje nápady. Je pre mňa dôležité, že sa aj týmto spôsobom môžem vo svojich klipoch odtlačiť,” hovorí Juhás.Nakrúcanie videa prebehlo počas jedného natáčacieho dňa, v krásnych priestoroch RUINbaru v Banskej Štiavnici. Produkciu si na starosť zobral šikovný Ľubo Lehocký z Lučenca.„Ľubo svoju robotu zvládol na výbornú a v klipe som si zahral ja, môj gitarista Maťo Peller, bubeník Matúš Spurný. Úloh hlavných aktérov sa zhostili spomínaný Maťo, jeho priateľka Hanka a aj majiteľ podniku, ktorý, napriek nulovým hereckým skúsenostiam, zvládol svoju úlohu namysleného borca skvelo,” predstavuje spevák účinkujúcich.„Táto novinka má trošku štipľavejší charakter, zvuk aj text. Preto sme sa snažili do klipu vniesť vášnivú atmosféru. Vizuál sa prelína s príbehom slečny, ktorá je sebavedomá a napriek záujmu, ktorý môže pôsobiť na mnoho žien veľmi lákavo (fešák, zabezpečený), sa rozhodla ísť za svojou intuíciou, srdcom a dať šancu zdanlivo menej výraznému mužovi. Nie je predsa všetko zlato, čo sa blyští a je potrebné vidieť za vecami viac ako to povrchné,” vysvetľuje Peter význam vizuálu, ktorý ide ruka v ruke s výrazom skladby.Fanúšikovia, ktorí holdujú Peťovej muzike, sa môžu tešiť na ďalšie single. „Až do konca roka mám pripravených niekoľko noviniek, duetov, väčších či menších koncertov a videoklipov. Najbližší vyjde už v priebehu budúceho mesiaca k piesni "Ale to nevadí," prezrádza Juhás svoje najbližšie plány.Petrove piesne si bude možné najbližšie vypočuť 29. mája v prešovskej Poetike, 7. júna sa predstaví v Hogo Fogo Banská Bystrica. 26. júna si strihne dvojkoncert s Janou Kirschner na Ranči Klokočina na Zemplínskej Šírave a 26. júla zahrá na nádhernom hrade Divín. V auguste svoju muziku prinesie do Fiľakova a to 16.8.Na Country Lodenicu na Zelenej vode to mladého speváka zavedie 23.8. V krásny symbolický dátum 9.9. Peter Juhás prostredníctvom krstu, v bratislavskom Bukowski 2.0, do života uvedie svoj posledný štúdiový album„Som veľmi rád, že napriek ťažkým časom v kultúrnej obci, ktoré sa aktuálne dejú, sa mi stále darí koncertovať a svojou hudbou tešiť ľudí. A odovzdávať niečo skutočné a hodnotné. Ak by mal niekto záujem prísť si naše koncerty pozrieť, rád ich privítam na niektorých z mojich koncertov. Updaty hraní pravidelne prebiehajú na mojich sociálnych sieťach, ” pozýva Peter Juhás na záver.