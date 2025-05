Recenzia: Panna z Černého mora v Divadle Aréna pripúta do sedadla v hľadisku dieťa i dospelého

Popoludnie alebo večer plný kúziel s tvarmi a farbami, výtvarne pútavý, ako je uvedené, pre človeka od 5 plus do 99, odviaže diváka od všednosti, bežných vlastných problémov a privedie ho späť do detstva. Dostane ho tak do moci divadla.

Aj napriek dávke temnoty a zla v nás, ktoré je v inscenácii tiež strojcom osudu. Aj navzdory tomu, že sa Rolandovi a krásnej morskej panne nepodarí lásku na tomto svete spečatiť, nás príbeh dovedie až do Bratislavy, teda vďaka nemu sa skôr doplavíme za zvuku sirén, ak ale, samozrejme, máme dostatočne dobré srdce, pretože plavbu hľadania tejto lásky dokážeme iba vtedy prežiť…

Ale to už by sa veľa prezradilo. Láska je však kľúčom k deju, zosnovaného akrobatickými schopnosťami umelcov.

Režisér inscenácie, umeleckým menom Gejza Dezorz ako pedagóg réžie a dramaturgie bábkového divadla na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU sa k úspechu svojich zverencov vyjadril takto: „K spolupráci so študentmi 3. bakalárskeho ročníka bábkoherectva ma viedla hlavne moja nezlomná pracovná morálka (rozumej: povinnosti docenta, ktorému nezvýšilo veľa možností na útek). Mal som tú česť poznať ich už dávno predtým, ako sme sa spoločne pustili do tohto ich absolventského projektu Panna z Černého mora. Dá sa teda povedať, že som ich mal dopredu dokonale „napozeraných“ – a to nielen odborne, ale aj psychicky. Napriek tomu (alebo možno práve preto) som do tejto spolupráce išiel veľmi rád!“

Slová na adresu zvládnutia akrobacie okomentoval takto: „Herci a herečky ešte pred samotným dvojmesačným skúšobným procesom absolvovali dvojmesačné kurzy akrobacie s ohňom a chodenia na chodúľoch. Tieto špeciálne tréningy pre našich študentov bábkoherectva zabezpečila škola, za čo patrí vďaka aj nášmu dekanovi, pánovi Benžovi. Je pravda, že ohňa sa herci báli menej ako chôdze na chodúľoch.“

Umelecká šéfka a dramaturgička Divadla Aréna Saša Sarvašová o predstavení hovorí:

„Rozprávku pre celú rodinu, s názvom Panna z Černého mora, napísal aj zrežíroval Gejza Dezorz. Je to príbeh o čiernej morskej panne, ktorej spev je rovnako krásny ako nebezpečný. Veľkolepé divadlo pre celú rodinu, plné romantickej lásky, humoru, intríg a osudových rozhodnutí dopĺňajú efekty ako sú ohňová šou, akrobatické kúsky, či obrovské nadrozmerné bábky, ktoré dokonca svietia. V inscenácii sa divákom predstavia poslucháči absolventského ročníka bakalárskeho štúdia bábkoherectva na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU. Inscenácia vznikla v koprodukcii Divadla Aréna s Dezorzovým lútkovým divadlom a v spolupráci s VŠMU a budeme ju hrať pod holým nebom - v areáli Divadla Aréna aj počas letných mesiacov."



(Bratislava, 12. mája 2025) Divadlo Aréna v koprodukcii s Dezorzovým lútkovým divadlom a v spolupráci s Vysokou školou múzických umení prináša originálny divadelný kúsok s názvom Panna z Černého mora. Fantazijný príbeh o čiernej morskej panne, pre deti aj dospelých, bude hrávať pod holým nebom - v areáli Divadla Aréna.

TVORCOVIA:

Autor a réžia: Gejza DEZORZ

Dramaturgia: Saša SARVAŠOVÁ, Vilo SANTANELLI

Scéna a bábky: Von DUBRAVAY

Kostýmy: Lucia ŠEDIVÁ

Hudba: Martin HASÁK

Pedagogické vedenie 3.bc ročníka bábkoherectva: Kamil KOLLÁRIK

Asistenti réžie: Natália Novotová, Milan Valencín

HRAJÚ:

poslucháči absolventského ročníka bakalárskeho štúdia bábkoherectva na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU:

Radoslava Bačová, Timothy Bartovic, Klaudia Dzureková,

Ľubomíra Filipová, Lenka Ligocká, Natália Plachetková,

Dávid Popovič, Nikolas Šenšel, Dominika Šošková,

Mária Tremková, Ema Vícenová, Vira Vovkanych,

Marcela Cmorejová, Martin Hasák

Autor recenzie: Jana Jurkovičová

Foto: Bara Podola

