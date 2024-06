Peter Kováčik smeruje z Podbrezovej do Talianska, dohodol sa na spolupráci s nováčikom Serie A

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.6.2024 (SITA.sk) - Stále iba 20-ročný stredopoliar Peter Kováčik opúšťa najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž a mieri do talianskej Serie A. Druhý najvyťažovanejší hráč uplynulej sezóne pod Tatrami hral doteraz za FK Železiarne Podbrezová , teraz podpísal zmluvu s nováčikom medzi talianskou elitou Como 1907. Informuje o tom oficiálny web klubu z Horehronia."Som nesmierne rád, že sa to podarilo zrealizovať. Keď som sa dozvedel, že v klube pracuje taká osobnosť ako Fabregas, tak to boli neskutočné pocity. Futbaloví fanúšikovia vedia, aký bol hráč a čo dosiahol. Nesmierne sa teším na spoluprácu s ním a celým klubom,“ povedal Peter Kováčik. Medzi menšinových akcionárov klubu patria futbalové legendy ako Thierry Henry Cesc Fábregas . Španiel Fábregas je dokonca asistentom trénera Osiana Robertsa.Vo farbách Podbrezovej strávil v sezóne 2023/2024 na hracej ploche 2842 ligových minút. Viac ich mal na svojom konte iba Matúš Kmeť z AS Trenčín (2880). V uplynulom ročníku sa šesťkrát zapísal do listiny strelcov a pridal aj desať prihrávok na presné zásahy spoluhráčov."Je to veľká vec pre Podbrezovú a celý slovenský futbal. Hráč z malého slovenského klubu, ktorý nepatrí medzi top kluby na Slovensku, sa dostane do Talianska a rovno do Serie A. Peťo je odchovancom klubu, o to je to krajšie. Bol pre nás veľmi dôležitý v kabíne a aj na ihrisku. Nebude pre nás jednoduché nahradiť jeho produktivitu, ale my práve pre toto robíme futbal, aby sme pomohli hráčom ako je Peťo dostať sa do veľkého futbalu. Sme radi, že sme dokázali celkovo ako klub urobiť takú robotu, že dostáva šancu v naozaj veľkom futbale. Verím, že to nebude posledný hráč z Podbrezovej, ktorý sa takto posunie," uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček.