Človeka to zamrzí a to hlavne kvôli rodičom, reaguje Škriniar na články o možnom odchode z PSG aj o nespokojnosti trénera (video)

Fyzicky na tom nebol práve najlepšie

Dobrá partia hráčov

Rozlúčka hviezdneho Mbappého

3.6.2024 (SITA.sk) - Podľa kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara sa informácie o jeho možnom odchode z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain a o nespokojnosti trénera Luis Enriqueho s jeho výkonmi nezakladajú na pravde."Sú to články v štýle 'jeden povedal toto, ja som počul toto' a ono sa to potom nabaľuje,“ vysvetlil skúsený stopér v relácii V športovom SITE.Rodák zo Žiaru nad Hronom úvodné tri mesiace v kalendárnom roku 2024 laboroval so zranením členka. Po úspešnej rekonvalescencii odohral menej minút, ako očakávala futbalová verejnosť či novinári. Najmä tí francúzski nešetrili kritikou a vytrvalo prinášali informácie, že so slovenským reprezentantom nevládne v Paríži spokojnosť."Články preberali aj slovenské médiá, ktoré so mnou prakticky ani neboli od novembra v kontakte a myslím si, že ani nevedeli, ako sa cítim a v akom som stave. To, že som údajne na odchode a že so mnou nevládne spokojnosť som nejakým spôsobom vnímal. Avšak podobné slová o odchode či nespokojnosti som od trénera či vedenia klubu nepočul. Človeka to zamrzí a to hlavne kvôli rodičom, ktorí týmto názorom boli vystavení možno ešte viac ako ja. Sú to články v štýle 'jeden povedal toto, ja som počul toto' a ono sa to potom nabaľuje,“ vysvetlil stopér, ktorý sa už o dva týždne predstaví na svojom treťom európskom šampionáte.Priznal, že po návrate na súťažné ihriská na tom z logických dôvodov nebol po fyzickej stránke najlepšie. "Nebol som ešte na sto percent fit, pričom moja hra je v značnej miere závislá na fyzických dispozíciách. Ostatní chlapci boli v procese a to sa pomerne náročne dobieha,“ doplnil k svojej vyťaženosti v mesiacoch apríl a máj Škriniar.Poznamenal tiež, že kabína v parížskom veľkoklube funguje veľmi dobre. "Už keď som tam prišiel, bol som prekvapený, aká dobrá partia tam je. Vieme, že v minulosti sa hovorilo o horších vzťahoch a hádkach, ale počas mojej anabázy som sa s ničím takým nestretol. Aj ľudia z klubu ako maséri či kustódi mi povedali, že takú dobru partiu v PSG už roky nezažili,“ prezradil Škriniar.Parížania neboli v tejto sezóne ďaleko od vysnívaného treble. Ligovú súťaž podľa očakávania ovládli s komfortným 9-bodovým náskokom, na konci mája triumfovali aj vo Francúzskom pohári. V prestížnej Lige majstrov im však "stopku" vystavil v semifinále nemecký tím Borussia Dortmund "Bolo to veľmi nešťastné vypadnutie. V dvojzápase sme nastrelili sedemkrát konštrukciu bránky, mali sme neuveriteľne veľa premrhaných šancí. Cítili sme, že sme mohli dosiahnuť viac. Dortmund bol hrateľný súper, aj keď zároveň veľmi kvalitný,“ vysvetlil odchovanec MŠK Žilina Okrem bojov o trofeje v parížskom veľkoklube rezonovala aj rozlúčka hviezdneho Kyliana Mbappého , ktorý po siedmich rokoch opúšťa Park Princov a údajne mieri do španielskeho Realu Madrid "Rozlúčili sme sa s ním. Zorganizoval spoločnú tímovú večeru, ktorá bola aj trochu emotívna, ale bol to príjemne strávený čas. Ja osobne mám s Kylianom veľmi dobrý vzťah. Niekto, kto ho nemal možnosť spoznať, o ňom tvrdí, že je arogantný, ale s tým nesúhlasím. Je len zdravo sebavedomý hráč a človek. Aj ja mám niekedy problém prejsť sa v pokoji po meste, no on to má miliónkrát náročnejšie, pretože ľudia sa mu hádžu okolo krku a je stále pod tlakom a v epicentre diania,“ povedal na adresu jedného z najlepších hráčov na svete Škriniar.