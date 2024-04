Peter Lipa sa stane čestným občanom mesta Prešov

Jazzový spevák Peter Lipa sa stane v poradí desiatym čestným občanom mesta Prešov. Prešovskí mestskí poslanci v stredu (24. 4.) schválili návrh na udelenie ocenenia. Zároveň rozhodli o udelení Ceny mesta Prešov za rok 2023 štyrom laureátom a Ceny Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2023. Ocenenia budú odovzdané začiatkom júna na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.





Peter Lipa (rodné meno Löwy) sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Patrí medzi významné osobnosti slovenského džezu. Svojou hudbou a umením celoživotne reprezentuje svoje rodné mesto, ale aj celé Slovensko na medzinárodnej úrovni.Cenu mesta Prešov získal prozaik, literárny kritik, divadelný vedec a vysokoškolský profesor Karol Horák. Stále aktívne pracuje na Prešovskej univerzite. Viac ako polstoročie organizuje prehliadku umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známej ako Akademický Prešov, ktorej je dlhoročným riaditeľom.Ďalšou ocenenou je Iveta Hurná. V roku 1999 sa stala riaditeľkou knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. V roku 2007 po tom, čo sa Prešovský samosprávny kraj rozhodol vysťahovať knižnicu z centra mesta, dala výpoveď a pustila sa do petície za jej záchranu. V meste Veľký Šariš založila Kultúrno-informačné centrum, ktoré viedla do roku 2010. Neskôr sa stala riaditeľkou Knižnice pre mládež mesta Košice. V roku 2019 sa opäť vrátila do prešovskej krajskej knižnice, kde pôsobí doposiaľ.Lektorke, sprievodkyni v Múzeu židovskej kultúry v Prešove Zore Mihokovej bola cena udelená za aktívny dlhoročný prínos, odborné a mimoriadne ľudské úsilie pri propagácii mesta Prešov, reprezentáciu a zviditeľnenie Prešova na Slovensku i v zahraničí.Na návrh poslankyne Svetlany Pavlovičovej bolo medzi ocenených vybraných komisiou zaradené i Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove, ktoré patrí medzi prestížne školy v Prešovskom kraji a na Slovensku.Cenu Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2023 získala firma Seak. Bola založená v roku 1988 a v prvých rokoch svojho pôsobenia sa venovala najmä výrobe a vývoju rozhlasových ústrední, zvonkohier, elektronických zvonov a podobne. V súčasnosti firma zamestnáva viac ako 30 ľudí. Dlhodobo investuje do vlastného výskumu a vývoja a spolupracuje s viacerými vedeckými a školskými zariadeniami.