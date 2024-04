LOVESTREAM FESTIVAL 2024 ohlásil druhú vlnu interpretov. Na Slovensko príde aj 50 Cent a Tiësto

Po ohlásení prvej vlny, ktorá zahŕňala mená ako Rita Ora a Dimitri Vegas & Like Mike, s radosťou pridávame ďalšie hviezdy do našeho lineupu:

50 Cent:



50 Cent, rodným menom Curtis James Jackson III, je oceňovaný raper, podnikateľ, herec a producent z Queensu v New Yorku. Tento držiteľ ceny Grammy, ktorý je považovaný za jedného z najtalentovanejších a najplodnejších hudobných umelcov svojej doby, sa preslávil svojím debutovým albumom „Get Rich or Die Tryin'", ktorý prekonal všetky rekordy, a odvtedy predal viac ako 30 miliónov albumov po celom svete a získal množstvo prestížnych ocenení. Jackson využil svoju hviezdnu silu na to, aby prekročil hranice bezkonkurenčného úspechu ako podnikateľ, herec a producent.

Macklemore:



Ben Haggerty známy ako Macklemore je americký raper a hudobník. Hudbu začal tvoriť nezávisle v roku 2000 a v súčasnosti spolupracuje s producentom Ryanom Lewisom, huslistom Andrewom Joslynom a trúbkarom Owuorom Arungom. Hoci nepochádza z hudobnej rodiny, už ako ročný sa stretol s hip hopom, v 14tich už písal texty. Rok 2014 znamenal v jeho kariére obrovský úspech. Spoločne s Ryanom Lewisom získali až 4 hudobné ceny Grammy. Bodovali s piesňou „Thrift Shop“.

Tiësto:



Tiesto je holandský DJ a hudobný producent. Časopis Mix ho v ankete medzi fanúšikmi v rokoch 2010/2011 zvolil za „najväčšieho DJa všetkých čias a v roku 2013 ho čitatelia časopisu DJ Mag zvolili za „najlepšieho DJa za posledných 20 rokov. Podľa mnohých zdrojov je tiež považovaný za krstného otca EDM - teda elektronickej tanečnej hudby. Jeho set plný elektronickej tanečnej hudby bude jednoznačne vrcholom festivalu.

Chase & Status:



Londýnska drum and bass dvojica, známa svojou neúnavnou energiou na pódiu, vás rozhýbe novými aj starými hitmi. Ich najnovší track "Baddadan" je pripravený rozpáliť tanečné parkety.

Cyril:



Z Austrálie k nám prichádza DJ a producent Cyril, ktorý momentálne dobýva svetové rádiá so svojím najnovším hitom "Stumblin' In". Pripravte sa na tanec, ako ste ho ešte nezažili!

The Kolors:



Tento taliansky hudobný fenomén pokračuje vo svojom úspešnom ťažení s novým singlom "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA", ktorý predstavili na prestížnom festivale Sanremo. Ich živé vystúpenia sú plné energie, a určite vás nenechajú stáť bokom.

Fast Boy:



Táto nemecká DJ dvojica, ktorá za krátky čas spolupracovala s mnohými známymi menami, prináša na festival skladbu "Bad Memories". Tento hit isto zaujme každého festivalového fanúšika.

Welshly Arms:



Z Clevelandu v USA prichádza blues-rocková kapela Welshly Arms, ktorá je známa svojím autentickým zvukom a energickými vystúpeniami. Ich skladba "Legendary" dodáva tomuto názvu nový rozmer.

Dianah Kay:



Slovenská speváčka Dianah Kay prináša na Lovestream festival svoj jedinečný hlas a charizmu. Dianah je jedným z najzaujímavejších mladých talentov, ktorý určite nesmiete zmeškať.

