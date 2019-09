Peter Pellegrini zablahoželal Sebastianovi Kurzovi

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 29. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini zablahoželal predsedovi Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastianovi Kurzovi k víťazstvu v predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku.tlmočila premiérov pozdrav jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.V predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku zvíťazila Rakúska ľudová strana bývalého kancelára Sebastiana Kurza so ziskom 37 percent hlasov. Vyplýva to z prvého exit pollu, ktorý pre spravodajskú televíziu OE24 vypracoval inštitút verejnej mienky Research Affairs.Predbežné výsledky potvrdzujú aj údaje inštitútu ARGE, ktorý zverejnila agentúra APA. Kurzova ÖVP si podľa neho oproti parlamentným voľbám z roku 2017 polepšila o 5,7 percentuálneho bodu a dosiahla 37,2 percenta hlasov. V Národnej rade by tak získala 70 mandátov.