Peter Pellegrini zvíťazil ako aktívny politik, pred inauguráciou sa musí vyriešiť zásadná otázka

7.4.2024 (SITA.sk) - Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách za situácie, keď je aktívny politik a predseda Národnej rady SR (NR SR) . Preto je pred inauguráciou, ktorá sa uskutoční, nutné vyriešiť otázku prechodu z jednej funkcie do druhej.Ako v relácii Volebné ráno na RTVS :24 vysvetlil ústavný právnik Vincent Bujňák Právnickej fakulty Univerzity Komenského , už v prípade bývalého prezidenta Rudolfa Schustera sa aktivovala ústavná norma, ktorá uvádza, že v prípade zvolenia poslanca NR SR za prezidenta, odo dňa zvolenia prestane vykonávať funkciu.Výklad formulácie „prestane vykonávať funkciu" však nie je úplne jednoznačný.Pri voľbách v roku 2014, keď kandidoval na prezidenta predseda vlády, sa podľa Bujňáka vytvorila názorová línia, ktorá hovorí, že v prípade zvolenia člena vlády, respektíve poslanca NR SR, nemôže vykonávať právomoci späté s jeho funkciou, hoci formálne táto funkcia naďalej trvá do vstupu do úradu.Druhá názorová línia je taká, že sa zvolený politik má vzdať svojej funkcie.„Slabinou toho prvého názorového prúdu je to, že on by formálne zostal funkcionárom, ale nemohol by napríklad ako poslanec Národnej rady hlasovať. Ako predseda Národnej rady by nemohol zvolávať schôdze Národnej rady," vysvetlil právnik a poukázal na to, že by to mohlo spôsobiť problémy v legislatívnom procese, čo nie je v záujme parlamentnej väčšiny. Samotný Bujňák je skôr zástancom druhého názorového prúdu.