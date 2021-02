Peter Sagan a jeho brat Juraj sa nakazili koronavírusom, pozitívny test mal aj Erik Baška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Trojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan mal v tréningovom kempe Bora-Hansgrohe na kanárskom ostrove Gran Canaria pozitívny test na koronavírus. Ako nemecký tím uviedol prostredníctvom oficiálneho webu, nákazu odhalili aj u ďalších dvoch slovenských pretekárov tohto tímu - Saganovho brata Juraja "Peter, Erik a Juraj boli prostredníctvom PCR testov niekoľkokrát pozitívne testovaní na vírus SARS-Cov-2. Všetci traja vykazujú mierne a všeobecné príznaky ochorenia a momentálne sú v súlade so štátnymi pokynmi v karanténe až do úplného zotavenia. Zostávajú však v úzkom kontakte s lekárskym tímom," vyhlásil lekár tímu Bora-Hansgrohe Christopher Edler s tým, že po skončení karantény sú naplánované ďalšie komplexné medicínske vyšetrenia.Spomenutá slovenská trojica už niekoľko týždňov trénuje na Gran Canarii. Ako uviedol Peter Sagan, 29. januára si nechali urobiť test v miestnom laboratóriu, aby mohli odletieť domov. Výsledok však nebol taký, v aký dúfali."Všetci sa cítime dobre, ale, samozrejme, od toho dňa sme zostali v karanténe. Od chvíle, keď sme dostali pozitívny výsledok testu, máme plnú podporu tímu a rád by som poďakoval šéfovi nášho tímu Ralphovi Denkovi. Zostaneme tu tak dlho, ako to bude potrebné. Dúfajme, že ďalšie výsledky testov budú negatívne, aby sme mohli čo najskôr pokračovať v bežnom tréningovom rozvrhu," poznamenal Peter Sagan.