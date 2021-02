Ramsayho tím začne MS v hokeji 2021 zápasom proti Bielorusku, skupinu ukončí duelom s Čechmi

Bratislava bola v hre

Zlato obhajujú Fíni



MS v hokeji 2021



program slovenského mužstva v základnej A-skupine



Piatok 21. mája o 20.15 h: Bielorusko - SR

Nedeľa 23. mája o 12.15 h: Veľká Británia - SR

Pondelok 24. mája o 16.15 h: SR - Rusko

Štvrtok 27. mája o 16.15 h: Švajčiarsko - SR

Sobota 29. mája o 20.15 h: SR - Dánsko

Nedeľa 30. mája o 20.15 h: Švédsko - SR

Utorok 1. júna o 16.15 h: SR - Česko



6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpia do tohtoročných majstrovstiev sveta v Lotyšsku (21. mája - 6. júna) v úvodný deň turnaja proti Bielorusom. Po dni voľna potom v priebehu dvoch dní nastúpia proti mužstvám Veľkej Británie a Ruska. Informuje o tom web hockeyslovakia.sk.Po dueli proti "zbornej" čaká na tím trénera Craiga Ramsayho dvojdňová prestávka a po nej konfrontácie so Švajčiarmi a Dánmi. Účinkovanie v základnej A-skupine zakončia hokejisti "spod Tatier" stretnutiami s dvomi favoritmi - Švédmi a Čechmi.Pôvodne mal hokejový šampionát spoluorganizovať aj bieloruský Minsk, ale Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) mu toto právo odobrala pre obavy z bezpečnosti účastníkov a tiež na nátlak viacerých partnerov.Rada IIHF 2. februára rozhodla o usporiadaní všetkých zápasov nasledujúceho turnaja v Lotyšsku.Pôvodne do úvahy ako náhrada za Minsk prichádzala aj Bratislava, ale funkcionári IIHF dali napokon prednosť konaniu šampionátu v jednom dejisku.Základná A-skupina turnaja sa odohrá v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje. Dejiskom B-skupiny bude Riga Arena.Štadiónik Daugava s dvoma plochami, ktorý aktuálne rekonštruujú, bude slúžiť na tréningy pre účastníkov turnaja. Všetkých 16 národných tímov bude ubytovaných v jednom hoteli.Keďže v roku 2020 sa MS neuskutočnili, zlato v Rige budú obhajovať Fíni, svetoví šampióni z roku 2019.Lotyšskí organizátori sú pripravení aj na variant, že by sa MS mohli uskutočniť s divákmi v hľadisku. Rozhodujúce slovo bude mať lotyšská vláda približne v polovici apríla na základe aktuálnej pandemickej situácie.V prípade, že usporiadatelia dostanú zelenú, plán predaja vstupeniek pripravia a zverejnia do troch dní od rozhodnutia.