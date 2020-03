Peter Sagan bol najrýchlejším Slovákom v 4. etape pretekov Paríž-Nice, Juraj mal odstup cez dve minúty

Z elitnej desiatky na 17. miesto

Pôvodne mal súťažiť v Taliansku

Paríž-Nice 2020

4. etapa (Saint-Amand-Montrond, individuálna časovka na 15,1 km): 1. Sören Kragh Andersen (Dán.) Sunweb 18:51 min, 2. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +6 s, 3. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck - Quick Step +12, 4. Thomas De Gendt (Belg.) Lotto Soudal +13, 5. Pello Bilbao (Šp.) Bahrain-McLaren +15, 6. Victor Campenaerts (Belg.) NTT Pro Cycling +17, ... 48. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +1:10 min, ... 123. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +2:47



Poradie po 4. etape: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 13:30:58 h, 2. Sören Kragh Andersen (Dán.) Sunweb +58 s, 3. Felix Grossschartner (Rak.) Sunweb +1:01 min, 4. Nils Politt (Nem.) Israel Start-Up Nation +1:05, 5. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +1:06, 6. Dylan Teuns (Belg.) +1:10, ... 17. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +1:40, ... 96. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +17:22



Bodovacia súťaž: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 33 bodov, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 24, 3. Iván García Cortina (Šp.) Bahrain-McLaren 16, 4. Sören Kragh Andersen (Dán.) 15, 5. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step 14, 6. Tiesj Benoot (Belg.) Sunweb, 7. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe obaja 13

11.3.2020 - Dán Sören Kragh Andersen sa stal víťazom 4. etapy na cyklistických pretekoch Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Jazdec tímu Sunweb bol najrýchlejší v stredajšej individuálnej časovke, keď trať dlhú 15,1 km so štartom a cieľom v mestečku Saint-Amand-Montrond zvládol za 18:51 min.Druhý skončil líder celkového poradia Nemec Maximilian Schachmann z družstva Bora-Hansgrohe a tretí finišoval ďalší dánsky cyklista Kasper Asgreen zo zoskupenia Deceuninck-Quick Step.Z dvojice slovenských cyklistov v štartovej listine dosiahol lepší výsledok Peter Sagan. Žilinský rodák vo farbách tímu Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa na 48. pozícii s mankom 1:10 min na víťaza.Jeho brat Juraj Sagan sa zaradil na 123. miesto s odstupom 2:47 min. V celkovom poradí si mladší zo súrodencov Saganovcov pohoršil a z elitnej desiatky klesol na 17. priečku. Jurajovi patrí 96. post.Kragh Andersen dosiahol v stredu piate profesionálne víťazstvo v kariére a prvé od októbra 2018. Po prvom medzičase približne v polovici trate síce figuroval až na štvrtom mieste, ale dvojica Pello Bilbao - Dylan Teuns z Bahrainu-McLaren a Schachmann z Bory neudržali nastolené tempo až do cieľa. Nemec viedol dokonca o päť sekúnd, ale v cieli bol o šesť sekúnd pomalší. Napriek tomu si bez problémov udržal žltý dres.Trojnásobný majster sveta Peter Sagan mal pôvodne minulý víkend štartovať na prestížnej klasike Strade Bianche a od stredy mal absolvovať aj tradičné etapové preteky Tirreno-Adriatico (11. - 17. 3.).Obe tieto podujatia však talianska vláda v súčinnosti s organizátormi zrušila pre obavy z ďalšieho rozšírenia koronavírusu. Taliani rozhodli, že všetky športové podujatia v Taliansku sa až do 3. apríla 2020 musia konať bez účasti divákov a neskôr viaceré z nich zrušili vrátane finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo.Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. Na Apeninskom polostrove zomrelo viac ako 600 osôb a vyše 10 000 ich je nakazených.