Alisson sa lieči zo zranenia, Brazílii ani FC Liverpool v najbližších zápasoch oporou nebude

V polovici zápasov nedostal ani gól

Jeden z najdrahších brankárov

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Brazílskeho futbalového brankára Alissona Beckera naďalej trápi problém s bokom. Jeho súčasný zamestnávateľ FC Liverpool potvrdil, že 27-ročný rodák z mesta Novo Hamburgo okrem stredajšieho duelu Ligy majstrov s Atléticom Madrid vynechá aj blížiace sa Merseyside derby, v ktorom líder tabuľky v pondelok nastúpi na trávniku Evertonu.Radosť z toho určite nemajú ani v krajine päťnásobných majstrov sveta vo futbale. Alisson nebude k dispozícii na úvodné dva kvalifikačné zápasy o postup na MS 2022, v ktorých Brazília nastúpi proti Bolívii a Peru.Niekdajší brankár AS Rím sa zranil na tréningu pred zápasom FA Cupu na pôde FC Chelsea . Napokon do tohto stretnutia zasiahol jeho španielsky náhradník Adrián a aj po jeho chybe Liverpool napokon prehral 0:2. Alisson v tejto sezóne nastúpil v 20 ligových dueloch a až v polovici z nich neinkasoval.O jedno čisté konto menej má v aktuálnom ročníku Slovák Martin Dúbravka. V prípade brazílskeho brankára nejde o prvé zranenie v rámci aktuálneho ročníka. V úvodnom kole Premier League si v zápase proti Norwichu City poranil lýtko a pauzovať musel viac než dva mesiace.Alisson je z pohľadu financií druhým najdrahších brankárom v histórii futbalu. Liverpool za neho v roku 2018 neváhal zaplatiť takmer 67 miliónov libier a táto investícia sa mu vypláca. Vlani sa po štrnástich rokoch opäť dočkal triumfu v Lige majstrov a len málokto si vie predstaviť, že by v tejto sezóne nezískal vytúžený ligový titul.Alisson sa takisto podieľal na triumfe na MS klubov a časopis France Football ho vyhlásil za najlepšieho brankára uplynulého roka. Brazílčan získal trofej pomenovanú po niekdajšom skvelom sovietskom gólmanovi Levovi Jašinovi.