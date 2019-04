Peter Sagan hodnotí sezónu pozitívne, na Tour chce opäť zelený dres

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan počas tlačovej konferencie po krste svojej zlatej pamätnej medaily k trojnásobnému zisku titulu majstra sveta v cestnej cyklistike v Prahe 29. apríla 2019. Zlatá medaila váži 185 gramov a vydali ju v 100 kusovej sérii. K medaile patrí aj špeciálny certifikát. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 29. apríla (TASR) - Peter Sagan má na konte v prebiehajúcej sezóne len jediné víťazstvo, no napriek tomu jej úvodné mesiace hodnotí pozitívne. Slovenský cyklista verí, že v ďalšom priebehu sa mu podarí zbierať triumfy a opäť sa sústredí na dva vrcholy. Prvý je Tour de France, kde by chcel vyhrať siedmy zelený dres a osamostatniť sa na čele historického poradia, a druhý majstrovstvá sveta vo Veľkej Británii.Trojnásobný majster sveta odštartoval ročník úspešne a už na úvodných pretekoch zaznamenal triumf, keď na januárovej Santos Tour Down Under v Austrálii vyhral tretiu etapu. Odvtedy však na vavríny čaká márne, i keď bol veľakrát blízko. Na etapových podujatiach sa postavil ešte päťkrát na pódium, na klasikách bol štvrtý na Miláno - Sanremo a piaty na Paríž-Roubaix, ktorú vlani vyhral.Tú ovplyvnili najmä zdravotné problémy v úvode ročníka a následná vyťaženosť. Počas tréningového kempu v Sierra Nevade si prešiel črevnou virózou, schudol štyri kilá a dosť zoslabol. Napriek tomu išiel hneď potom na etapové preteky Tirreno-Adriatico do Talianska a náročný program sa odzrkadlil aj na jeho forme.pokračoval.Saganovi posledné dva štarty nevyšli, Amstel Gold Race ani Valónsky šíp nedokončil a tak sa s tímom následne rozhodli vynechať štart na Liege-Bastogne-Liege.Na belgickej klasike ho potešili aspoň kolegovia z tímu Bora-Hansgorhe, Talian Davide Formolo finišoval na druhom mieste, Nemec Maximilian Schachmann skončil hneď za ním.pochválil svojich kolegov.Dvadsaťdeväťročný pretekár sa po krátkej návšteve domoviny a Prahy vracia v utorok do Monaka, odkiaľ v nasledujúcich dňoch zamieri do zámoria. Tam ho čakajú najprv tréningy a potom etapové preteky Okolo Kalifornie, ktoré štartujú 12. mája.Na druhej z troch Grand Tours chce opäť zabojovať o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Vlani ho získal už šiestykrát v kariére a vyrovnal tak rekord legendárneho Nemca Erika Zabela, tento rok by sa chcel osamostatniť na čele historického poradia.uviedol.Posledný veľký cieľ v sezóne je už tradične úspech na svetovom šampionáte. Ten sa bude tentoraz konať v anglickom grófstve Yorkshire v dňoch 22.-29. septembra. Trať by mohla Saganovi vyhovovať, obsahuje aj pár ostrejších stúpaní, ale tie sú ešte v prvej polovici trasy.Osobne si trať pred šampionátom nepôjde pozrieť.povedal.