Peter Sagan možno zmení tím, ale Lefevre mu chce dať menej peňazí

6.4.2021 - Najlepších cyklistov na klasiky má tím Deceuninck - Quick Step a túto kvalitu by mohol od budúcej sezóny zveľadiť aj Peter Sagan. Podľa francúzskeho športového denníka L'Équipe by mal 31-ročný slovenský multišampión v roku 2022 zakotviť práve v belgickom tíme, ktorý je už niekoľko sezón za sebou najúspešnejší v počte víťazstiev v seriáli WorldTour.Saganovi na konci sezóny 2021 vyprší v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe zmluva a jeden z jeho šéfov Ralph Denk sa už nechal aj verejne počuť, že trojnásobnému majstrovi sveta možno nepredĺži kontrakt, keďže sa chce v budúcnosti zamerať viac na nemeckých a mladších jazdcov.Podľa francúzskeho zdroja majiteľ 115 triumfov na profiscéne na ceste zamieri do elitného belgického zoskupenia aj preto, že má rovnako ako Bora-Hanshrohe kontrakt s výrobcom bicyklov Specialized. Dlhoročný boss Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere nevylúčil záujem o Sagana, ale odmietol, že už nastali nejaké rokovania v súvislosti s jeho možným prestupom."Záujem máme, ale podľa mojich podmienok. Zatiaľ však oficiálne o ňom nepadlo ani slovo, takže k tomu veľmi nemám čo povedať," uviedol Lefevere pre belgický denník Het Nieuwsblad, cituje ho web velonews.com.Šesťdesiatšesťročný skúsený manažér naznačil, že pre Sagana a ľudí, ktorí by sa spolu s ním mohli presunúť do jeho tímu, nemá výnimočne veľa peňazí, keďže rozpočet Deceuninck - Quick Step sa dlhodobo pohybuje skôr v strede hierarchie tímov World Tour.Rôzne zdroje uvádzajú, že momentálny plat Petra Sagana v Bora-Hansgrohe sa odhaduje na úrovni 5 miliónov amerických dolárov za sezónu, čiže v prepočte približne 4,2 milióna eur."Momentálne sa radíme o tom, aká bude Petrova budúcnosť. Veríme, že v apríli dospejeme k rozhodnutiu. Sme Saganovi veľmi vďační za všetko, čo pre nás odviedol, ale pomaly nastáva 'jeseň' jeho kariéry. A zároveň je jeden z najlepšie platených cyklistov v pelotóne. Takže musíme zvážiť aj to, či tie peniaze radšej neinvestujeme do mládeže," vyhlásil Denk.Sagan sa na nedeľňajšej monumentálnej klasike Okolo Flámska nezapojil do boja o celkové víťazstvo, do cieľa prišiel na 15. mieste s mankom 2:15 min na víťaza Kaspera Asgreena z tímu Deceuninck - Quick Step. Slovenský "Tourminátor" v úvode sezóne 2021 prekonal koronavírus a s oslabeným organizmom stratil štyri týždne prípravy aj niektoré preteky.Napriek tomu si na nedávnom podujatí Okolo Katalánska pripísal víťaznú etapu a na najdlhšom monumente Miláno - San Remo finišoval štvrtý. "Stále milujem cyklistiku a preteky. Nikto z nás však nie je rovnaký ako pred desiatimi rokmi a platí to aj o nás cyklistoch. Všetko okolo nás, aj my sa meníme," komentoval Sagan na webe La Gazzetta dello Sport.