Poprad vyradil Detvu a je v semifinále play-off Tipos extraligy, Slovan dostal v Nitre výprask (video)

Podržal ich aj brankár Vošvrda

Bojuj celým srdcom

Slovan sa ďalšieho víťazstva nedočkal

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tím HC 07 Detva vstupoval do play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže ako jeho najväčšie prekvapenie. V dlhodobej časti Tipos extraligy získal klub spod Poľany 80 bodov a šieste miesto v tabuľke zrejme málokto očakával. Lenže Detvanci sa z play-off rozlúčili v najkratšom možnom čase. Napriek solídnym výkonom nestačili v štyroch zápasoch na favorizovaných Popradčanov. Dvakrát im podľahli rozdielom gólu (3:4 a 1:2), v poslednej sezónnej konfrontácii to bolo 1:3. V záverečnom zápase domácim pre zranenie chýbala produktívna útočná dvojica Ján Sýkora - Grayson Downing."Pred nikým sa nemusíme hanbiť, boli sme Popradu dôstojný súper. Hráči dali do toho všetko, mám ich rád ako vlastných synov," uviedol majiteľ hokejovej Detvy Róbert Ľupták pre RTVS.Popradčania boli veľkým favoritom tejto štvrťfinálovej série. Svoju úlohu do bodky splnili a po roku si opäť zahrajú v semifinále. "Prvé štyri kroky sme urobili, ale ďalšie sú ešte len pred nami," skonštatoval útočný líder Popradčanov Marcel Haščák . Rovnako ako na jeho góly sa spoluhráči mohli spoľahnúť na skvelé výkony českého brankára Tomáša Vošvrdu V zápase číslo 4 si pripísal 31 zákrokov a úspešnosť 96,88%. "Podali sme fantastický tímový výkon. Hráči predo mnou ma podporili. Bolo tam veľa zablokovaných striel, hráči sa do nich hádzali, všemožne mi pomáhali. Ďakujem im za to," uviedol Vošvdrda pre klubovú televíziu v Poprade. Spomenul aj zaujímavú predzápasovú motiváciu."V autobuse som pozeral film Rocky IV a padla tam veta: 'Bojuj celým srdcom. Keď môžeš, tak bojuj! Tak som do toho šiel s tým, že to chcem čo najviac odbojovať a pomôcť spoluhráčom. Opakujem však, že najmä oni mne pomohli," povedal Vošvrda ešte po treťom víťaznom zápase série.Kanadský útočník Brandon Mashinter sa v štyroch zápasoch štvrťfinále play-off prezentoval dvoma bodmi a dvomi asistenciami. "Bol to skvelý tímový výkon, predvádzali sme tímový hokej. Vyhrávame tesne, ale to je play-off a také výsledky sa tam rodia. V play-off treba predviesť vždy niečo navyše, ale zároveň si vziať to dobré z dlhodobej časti súťaže," uviedol 28-ročný Kanaďan, ktorý má v nohách aj vyše 50 zápasov v NHL.Séria medzi Slovanom Bratislava HK Nitra sa ešte neskončila. Favorizovaný Slovan sa štvrtého víťazstva zatiaľ nedočkal, na Veľkonočný pondelok prehral v Nitre vysoko 2:8 a v sérii vedie 3:1. Po dvoch tretinách bol na ukazovateli skóre vyrovnaný stav 2:2, ale tretia dvadsaťminútovka priniesla šesť gólov v bránke hostí. Kanonádu domácich začal v 43. min druhým gólom v zápase Marek Slovák a ukončil v 59. min Kanaďan Liam Finlay.V nervóznom dueli sa viackrát pobili hráči oboch tímov, dovedna padlo 31 nižších a aj päť vyšších - 10-minútových trestov. Domáci využili dve presilové hry. "Dnes to nebol náš deň. Nečakali sme, že vyhráme sériu 4:0, Nitra má svoju kvalitu. my sme nehrali dobre. Ja som tento zápas už teraz hodil za hlavu a verím, že tak urobia aj všetci naši hráči. Ideme domov a tam budeme chcieť rozhodnúť," zhodnotil tréner Slovana Bratislava Róbert Döme pre RTVS.