Peter Sagan naznačil účasť na Vuelte, môže byť dobrou prípravou na majstrovstvá sveta

BRATISLAVA 9. augusta - Slovenský cyklista Peter Sagan naznačil, že sa zúčastní na tohtoročných pretekoch Okolo Španielska, ktoré sa začnú už o dva týždne.Sagan na svojom oficiálnom účte na twitteri či facebooku napísal dve slová: Hola Espaňa, čiže Ahoj Španielsko! Populárna Vuelta je záverečnou treťou súčasťou prestížnej Grand Tour a uskutoční sa v dňoch 24.8. - 15.9. 2018.

Náročný profil pretekov

Oficiálne ešte nič nebolo zverejnené, očakáva sa, že organizátori a tím Bora-Hansgrohe Saganovu účasť potvrdia v najbližších dňoch. Ak sa tak stane, 28-ročný už 6-násobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France sa na španielskych cestách predstaví po štvrtý raz. V premiére v roku 2011 v drese tímu Liquigas - Cannondale vyhral tri etapy a v edícii 2015 pridal jednu víťaznú etapu.V roku 2014 skončil bez etapového víťazstva raz na treťom mieste a absolvoval 13 etáp, potom z pretekov odstúpil. Pri svojej absolútnej premiére na Grand Tour v roku 2011 okrem troch víťazných etapových koncoviek skončil štvrtý v bodovacej súťaži. O štyri roky neskôr po jednom etapovom triumfe a nepríjemnom incidente s motorkou vtedy ako člen tímu Tinkoff-Saxo doráňaný nútene ukončil svoje účinkovanie po 8. etape.Tohtoročná Vuelta s horským profilom viacerých etáp a náročnými stúpaniami ako La Covatilla, Lagos de Covadonga či Coll de la Rabassa v Andorre by mohla byť pre Sagana dobrou prípravou na majstrovstvá sveta v rakúskom Innsbrucku. "Vincenzo Nibali ju dokonca opisuje ako najťažšiu, akú kedy videl. Táto Vuelta s mnohými stúpaniami bude pre Saganove nohy testom v jeho snahe o dosiahnutie rekordného štvrtého titulu majstra sveta. Profil mu síce nevyhovuje, ale je pripravený do toho ísť," píše špecializovaný portál Cyclingnews.

Tri šprintérske koncovky

Podľa špekulácií španielskeho webu El Periódico Sagan absolvuje na tohtoročnej Vuelte iba úvodných deväť etáp a po náročnom horskom finiši špeciálnej kategórie na Alto de la Covatilla z pretekov odstúpi. K dispozícii bude mať tri šprintérske koncovky, kde by mohol uspieť, ale aj ďalšie dva dojazdy do kopca. Potom podľa Španielov absolvuje špeciálnu prípravu pred majstrovstvami sveta v Rakúsku, kde sa predstaví 30. septembra. V pretekoch s hromadným štartom bude obhajovať titul z Bergenu 2017.Zo známejších cyklistických mien účasť na Vuelte 2018 potvrdili Austrálčan Richie Porte (BMC Racing), Španiel Alejandro Valverde, Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar), Talian Fabio Aru (UAE Team Emirates) a Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott). Predstaviť by sa tam chcel aj Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), záležať však bude na jeho zdravotnom stave po zlomenine stavca na Tour de France.