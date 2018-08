Šuaj-Pcheng s polročným dištancom za porušenie antikorupčného prgramu

Číňanka Šuaj Pcheng. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. augusta (TASR) - Čínska tenistka Šuaj Pcheng dostala polročný dištanc a pokutu vo výške 10.000 dolárov za porušenie antikorupčného programu. Trest si vyslúžila za to, že pred vlaňajším Wimbledonom sa po uzávierke prihlášok do štvorhry snažila nátlakom vymeniť svoju deblovú partnerku.Podľa Jednotky pre tenisovú integritu (TIU) Šuaj Pcheng ponúkla pôvodnej deblovej partnerke finančnú odmenu za to, že vo Wimbledone nebude hrať štvorhru. Tá ponuku odmietla a Číňanka napokon na tráve All England Clubu neštartovala. Polovica trestu je podmienečná a ak sa Šuaj Pcheng nedopustí ďalšieho porušenie pravidiel, do turnajového kolotoča sa bude môcť opäť vrátiť 8. novembra. Bývalý francúzsky tréner niekdajšej svetovej jednotky vo štvorhre Bertrand Perret dostal za účasť v celej kauze trojmesačný zákaz činnosti. Informovala o tom agentúra AP.