Peter Sagan sa pri Košiciach lúči s kariérou, v pretekoch na krátkej trati skončil druhý

21.7.2024 (SITA.sk) - Peter Sagan splnil sľub spred troch týždňov, že sa na Slovensku toto leto predstaví ešte raz, ale na inom type bicykla. Po definitívnej bodke za kariérou v cestnej cyklistike na tohtoročnej edícii pretekov Okolo Slovenska prišiel 34-ročný Sagan tento víkend do Jahodnej pri Košiciach, ktorá je dejiskom majstrovstiev Slovenska v pretekoch horských bicyklov.V sobotňajšej súťaži cross-country na krátkej trati s desiatkou účastníkov skončil Sagan druhý za Matejom Ulíkom. Víťaz dosiahol výkon 30:16 min a obhájil majstrovský titul. Sagan došiel do cieľa v čase 31:24 min. Na treťom mieste skončil Florián Papcun (31:39).Trojnásobný majster sveta v pretekoch s hromadným štartom Sagan sa v juniorskom veku venoval horskej cyklistike a v roku 2008 sa stal juniorským majstrom sveta aj Európy. Až potom presedlal na cestnú cyklistiku."Na to, že som sa zúčastnil na týchto pretekoch už len tak zo srandy, som veľmi rád, že som dosiahol druhé miesto," skonštatoval Peter Sagan pre STVR "Tuším v druhom kole som získal mierny náskok a snažil som sa, čo to išlo, aby som ho zvyšoval. Podarilo sa mi to. Súťažiť s trojnásobným majstrom sa nestáva každý deň," zhodnotil Matej Ulík.Sagan sa na MSR pri Košiciach predstaví aj v nedeľu popoludní v cross-country na olympijskej trati. A to bude definitívna bodka aj za jeho kariérou na horských bicykloch. Pôvodne sa v tejto disciplíne usiloval vybojovať si miestenku na blížiace sa olympijské hry v Paríži, ale zdravotné problémy so srdcom z úvodu roka mu tieto plány prekazili."Chcel som sa sústrediť na horské bicykle v tejto sezóne, ale po veciach, ktoré sa udiali na začiatku sezóny, som sa rozhodol, že sa budem venovať viac ľuďom. Stále mám čo robiť, budem chodiť po podujatiach, ale už nie preto, aby som dosahoval výsledky. Som rád, že si ešte môžem zapretekať, ale už nie som vo forme, v ktorej som býval roky predtým," dodal Sagan pre STVR.