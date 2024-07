Účasť ruských športovcov na záverečnom ceremoniáli OH 2024 sa ešte zvažuje. Ich prítomnosť počas hier podlieha prísnym kritériám 

O účasti sa rozhodne neskôr

21.7.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie o účasti ruských športovcov, ktorí budú na OH 2024 v Paríži súťažiť pod neutrálnym štatútom, na záverečnom ceremoniáli padne neskôr. Uvádza sa vo vyhlásení tlačovej sekcie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Výkonná rada MOV ešte v apríli nepovolila Rusom a Bielorusom zúčastniť sa na otváracom ceremoniáli, ktorý je na programe v piatok 26. júla. Záverečný ceremoniál olympiády vo francúzskej metropole sa uskutoční 11. augusta. Informuje o tom web insidehames.biz."O účasti neutrálnych športovcov na záverečnom ceremoniáli sa rozhodne neskôr, pretože záverečný ceremoniál nie je určený pre tímy, ale pre všetkých športovcov, aj tých, ktorí budú bojovať o cenné kovy pod neutrálnou vlajkou, so špeciálnym štatútom a za špecifických podmienok“ vysvetli MOV vo svojom vyhlásení.MOV povolil Rusom účasť na hrách, ale pod podmienkou viacerých prísnych kritérií. V Paríži sa predstaví dovedna 15 športovcov z Ruska. Súťažiť budú v piatich športoch - sedem tenistov, traja reprezentanti kajaku a kanoistiky, traja cyklisti, jeden reprezentant v skokoch na trampolíne a jeden plavec.„Prijatie iba 15 ruských športovcov ako neutrálnych na olympiáde v Paríži je úplným zlyhaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV),“ povedala pre ruskú štátnu spravodajskú agentúru RIA Novosti trénerka ruskej reprezentácie v modernej gymnastike Valentina Rodionenková, ktorá dodala: „Je to ohromná hanba. Na mieste je sa zároveň opýtať, čo bude s danými 15 športovcami a kto zaručí ich bezpečnosť.“