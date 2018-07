Peter Sagan sa teší zo žltého dresu, triumf v druhej etape Tour de France 2018 venoval synovi

LA ROCHE-SUR-YON 8. júla - Presne dva roky a päť dní uplynulo od historickej chvíle pre slovenskú cyklistiku, keď sa Peter Sagan ako prvý Slovák obliekol do žltého dresu pre lídra Tour de France.



Stalo sa tak po jeho víťaznom finiši 3. júla 2016 v etape s cieľom v Cherbourgu en-Cotentin, keď v náročnom klasikárskom závere vtedy zdolal Francúza Juliana Alaphilippa aj Španiela Alejandra Valverdeho.

Triumf venoval synovi Marlonovi

V magickej farbe vtedy Sagan vydržal tri dni, kým ho nevyzliekol jeho veľký belgický rival Greg van Avermaet. Teraz má slovenský rýchlik z tímu Bora-Hansgrohe na najslávnejších pretekoch opäť dôvod na úsmev v žltom.Po triumfe v šprintérskej etape s cieľom v La Roche-sur-Yon je Sagan opäť na čele celkovej klasifikácie a do pondelkovej tímovej časovky pôjde po štvrtý raz v kariére v role prvého muža pretekov."Som veľmi šťastný za seba aj svoj tím. Je to po prvý raz, čo má Bora-Hansgrohe žltý dres na Tour de France. Ani by som si ho nezískal, keby som nemal okolo seba týchto ľudí v tíme. Veľké ďakujem patrí aj otcovi a fanúšikom z mojej rodnej Žiliny, ktorí sem prišli za mnou. Víťazstvo v etape chcem venovať synovi Marlonovi," uviedol Peter Sagan aj na webe svojho zamestnávateľa bora-hansgrohe.com.

Pád veľkého rivala Gaviriu

Sagan v závere nedeľňajšej šprintérskej etapy v departmente Vendée vyťažil aj z pádu veľkého rivala Fernanda Gaviriu. Mladému Kolumbijčanovi v službách tímu Quick-Step Floors vzal nielen etapový triumf, ale aj žltý dres lídra celkovej klasifikácie a tiež zelený určený pre najlepšieho cyklistiku v bodovacej súťaži.Zatiaľ čo Gaviria a Nemec Marcel Kittel (mal technické problémy a menil bicykel) mu to svojou neprítomnosťou v koncovke etapy uľahčili, ďalších skvelých šprintérov musel Peter Sagan zdolať v priamom tvrdom boji. Najťažšie to mal s mocne finišujúcim Talianom Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida), ktorý so Saganom prehral len o niekoľko desiatok centimetrov."Nemyslel som si, že to bude v závere až také náročné. Hore-dolu a potom ešte zákruta doprava. Povedal som si, že dnes začnem šprintovať o čosi neskôr a že to ak bude lepšie. Démare vyštartoval s Degenkolbom, ale prešiel som cez nich. Čo sa týka Colbrelliho, mal som aj šťastie, že ma na konci nepreskočil," priznal Peter Sagan na webe bora-hansgrohe.com.

Radosť v tíme Bora-Hansgrohe

Z výkonu slovenského trojnásobného majstra sveta mali radosť aj jeho nadriadení v tíme Bora-Hansgrohe. Športový riaditeľ Enrico Poitschke skonštatoval: "Očakávali sme nejaké pády v rýchlej koncovke, ale vyhli sme sa im. To bolo veľmi dôležité. V závere to bolo veľmi tesné, ale Peter potvrdil povesť šampióna ako ho poznáme a napokon to vyšlo perfektne."Záverečný kilometer 182,5 km dlhej etapy v La Roche sur Yon sledoval z tímového autobusu aj šéf Bora-Hansgrohe Ralph Denk. "Bolo to napínavé finále, ale máme víťazstvo a vôbec prvé žlté tričko v tímovej histórii. Je to výnimočný moment. Víťazstvo v tejto etape bol pre nás prvý veľký cieľ na tohtoročnej Tour de France. Tiež máme zelený dres a vpredu celkovo aj Rafala Majku," uviedol Ralph Denk.V pondelok príde na Tour de France na rad 3. etapa, ktorou bude tímová časovka na 35,5 km so štartom aj cieľom v Cholet. Vzhľadom na to, že Bora-Hansgrohe nepatrí medzi úplnú elitu v tejto disciplíne, Peter Sagan zrejme príde o žltý dres na úkor niektorého zo súperov z tímov BMC Racing, Sky či Quick-Step Floors."Som veľmi šťastný, že mám žltý dres. Mať ho na sebe jeden či viac dní, vždy je to výnimočný pocit. Pokúsime sa ho udržať aj po tímovej časovke. Všetko je možné," cituje Petra Sagana oficiálny web letour.fr.