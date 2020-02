Peter Sagan skončil v šiestej etape Vuelta a San Juan v Top 10, šprintérov prekvapil Zdeněk Štybar

Chýba mu pódium

6. etapa: (Autódromo El Vilicúm - Autódromo El Vilicúm, 174,5 km): 1. Zdeněk Štybar (ČR) 3:56:51 h, 2. Juan Sebastián Molano (Kol.) UAE Team Emirates, 3. Rudy Barbier (Fr.) Israel Start-Up Nation, 4. Manuel Belletti Androni - Giocattoli Sidermec, 5. Daniel Oss (obaja Tal.), 6. Peter Sagan (SR) obaja Bora-Hansgrohe - všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 6. etape: 1. Remco Evenepoel (Belg.) Deceuninck - Quick Step 20:15:56 h, 2. Filippo Ganna (Tal.) Talianska reprezentácia +33 s, 3. Óscar Sevilla (Šp.) Team Medellin +1:01 min, 4. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +1:21, 5. Miguel Eduardo Flórez (Kol.) Androni Giocattoli - Sidermec +2:11, 6. Nelson Oliveira (Portug.) Movistar +2:27,... 47. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +12:37



2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Čech Zdeněk Štybar vyhral predposlednú 6. etapu na cyklistických pretekoch Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne. Skúsený jazdec vo farbách tímu Deceuninck - Quick Step prekvapil šprintérov, ktorí sa chystali na hromadný špurt a nečakaným útokom 500 m pred cieľom sa dočkal etapového triumfu.V etape so štartom aj cieľom na motoristickom okruhu Autódromo El Vilicúm a dĺžkou 174,5 km skončil druhý Kolumbijčan Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) a tretí Francúz Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation). Slovák Peter Sagan (Bora-Hanshgrohe) finišoval na šiestom mieste, o jednu priečku ho predstihol tímový kolega Talian Daniel Oss.Čerstvo 30-ročný Sagan pridal do zbierky výsledkov tento rok v Argentíne druhýkrát šieste miesto, na konte má aj jednu štvrtú a jednu piatu priečku. Pódiové umiestnenie mu zatiaľ chýba. Šancu získať ho bude mať v nedeľu v poslednej etape so štartom a cieľom v San Juane (141,3 km) a rovinovým profilom."Bol to veľmi horúci deň. Vpredu odviedol veľa roboty najmä Maciej Bodnar. Keď sme sa dostali na okruh, schyľovalo sa k záverečnému hromadnému šprintu, ale Štybar zaútočil zozadu. Ja som sa nachádzal za šprintérskym vláčikom tímu UAE Emirates a myslel som si, že Štybara dostihnú. On si však udržal náskok a získal víťazstvo," komentoval Peter Sagan na webe svojho tímu bora-hansgrohe.com."Bol to deň s teplotami nad 40 °C. Oba úniky sa šprintérskym tímom podarilo zlikvidovať, ale záver sa neodohral podľa našich predstáv. V posledných 500 - 600 metroch zaútočil Štybar a utvoril si drobný náskok. Keďže ostatní dostatočne nereagovali a Peter Sagan nenašiel dostatočný priestor na útok, skončil šiesty hneď za Danielom Ossom," zhodnotil športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach.Tridsaťštyriročný Štybar si pripísal osemnásty triumf profikariéry. Po ňom vysvetlil, že jeho útok na motoristickom okruhu v závere 6. etapy nebol náhodný."Pred pretekmi sme trénovali práve na tomto okruhu a uvažovali sme, že urobíme niečo nezvyčajné. Som rád, že tímoví kolegovia my verili. Toto víťazstvo mi zvýši sebavedomie. V Argentíne som na týchto pretekoch po prvý raz a som rád, že v náročných podmienkach som si pripísal víťazstvo," uviedol Zdeněk Štybar v tlačovej správe svojho tímu Deceuninck - Quick Step.Dvadsiata ôsma priečka v cieli stačila mladému Belgičanovi Remcovi Evenepoelovi na poistenie si líderskej pozície pred záverečnou siedmou etapou. V nej sa opäť očakáva šprintérsky dojazd. Iba 20-ročný cyklista tímu Deceuninck Quick - Step si udržal náskok 33 sekúnd pred Talianom Filippom Gannom a 1:01 min pred Španielom Óscarom Sevillom. Saganovi patrí 47. pozícia s mankom 12:37 min na lídra Evenepoela.