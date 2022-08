Peter Sagan skončil v súťaži ebikov šestnásty, dvaja slovenskí cyklisti vypadli dve kolá pred cieľom

Sklenárik a Knapec vypadli

Göldiová obhájila zlato

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan v piatkovej súťaži na ebikoch na majstrovstvách sveta v horskej cyklistike vo francúzskom Les Gets obsadil medzi mužmi 16. priečku a bol najlepší z kvarteta Slovákov.V celkovom súčte za víťazom zaostal o 5:25 min. Na štart sa v piatok postavilo spolu 36 jazdcov. Luboša Staňa napokon klasifikovali na 18. pozícii (+5:50 min), Filip Sklenárik skončil na 24. mieste a Martin Knapec na 27. stupienku.Sagan aj Staňo absolvovali všetkých 7 okruhov, Sklenárik a Knapec museli opustiť trať dve kolá pred koncom, keďže ich najlepší predstihli o jedno kolo.Peter Sagan, ktorý v cestnej cyklistike súťaží vo farbách francúzskeho tímu TotalEnergies , už pred šampionátom v horskej cyklistike deklaroval, že do Les Gets nejde bojovať o cenné kovy, ale plánuje propagovať jedného zo svojich partnerov. Od Top 10 ho napokon delilo len 58 sekúnd.Zlato spred roka obhájil domáci Jérome Gilloux s náskokom 29 sekúnd pred krajanom a úradujúcim vicemajstrom sveta Hugom Pigeonom.Bronz získal s mankom 42 sekúnd na víťaza Švajčiar Joris Ryf. Súťaž v cross country na horských bicykloch s prídavným elektronickým pohonom sa premiérovo konala v roku 2019.Medzi ženami Slovensko nemalo zastúpenie a zlato získala Švajčiarka Nicole Göldiová, ktorá tiež obhájila najcennejší kov z talianskeho Val di Sole 2021. Striebro zostalo vo Francúzsku zásluhou Justine Tonsovej (+1:15 min) a bronz si vyjazdila ďalšia Švajčiarka Nathalie Schneitterová (+1:25 min).