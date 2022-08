Pod Weissom sa triasla stolička. V prípade nepriaznivého výsledku Slovana by som tu už možno nesedel, povedal

Dvojgólový Ramírez

Postúpili z prakticky nemožného

Weissova pozícia bola ohrozená

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava sa v druhom roku za sebou prebojoval do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. Vo štvrtkovej odvete play-off na Tehelnom poli zdolal HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny 3:1 po penaltovom rozstrele a opäť absolvuje jeseň v pohárovej Európe.Na "belasých" čaká šesť duelov v skupine EKL,Nasadení sú v druhom výkonnostnom koši.Ústrednou postavou duelu bol venezuelský útočník Eric Ramírez . V 67. otvoril skóre, keď center Lukáša Pauscheka z pravej strany usmernil do hosťujúcej bránky. Slovan si vynútil predĺženie, v jeho prvej časti však inkasoval od Igor Saviča. V závere ešte domáci zmobilizovali sily a Ramírez akrobatickou koncovkou už v nadstavenom čase predĺženia zariadil pokutové kopy.V nich sa počas prvých piatich sérií nemýlil ani jeden exekútor. V šiestej neuspel ani jeden futbalista, v siedmej za hostí prestrelil Matija Malekinušič a na domácej strane rozpútal veľkú radosť srbský legionár Aleksandar Čavrič "Sme radi, že sme zvládli ťažký zápas a postúpili. Začali sme trochu nervózne. Chceli sme využívať čiary a tade prečísľovať súpera, hrať za ich obranu. Z časti sa nám to darilo, ale robili sme individuálne chyby. Nabili sme súperovi do brejku a mohlo byť rozhodnuté. V prvom polčase nás brankár fantasticky podržal. Zvrátili sme zápas tak, že prakticky z nemožného sme postúpili. Niekedy sme mali navrch, inokedy sme ťahali za kratší koniec. Aj keď sme hrali tak zle, postup sme si napokon zaslúžili za emóciu, chcenie a dva krásne góly Ramíreza. V rozstrele to boli nervy a nerád hovorím o šťastí, ale niekedy ho potrebujete," uviedol hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.Slovan Bratislava v pohárovej Európe uspel v penaltovom rozstrele vôbec prvýkrát. V minulosti nepochodil proti čiernohorskej Sutjeske Nikšič (2019/2020), o dva roky neskôr proti fínskemu KuPS Kuopio a pred dvoma týždňami ani v meraní síl proti gréckemu Olympiakosu Pireus.Weiss povedal, že postupom do skupinovej časti EKL sa jeho práca v tíme zďaleka nekončí. Priznal, že ak by Slovan neprešiel cez Mostar, jeho pozícia kouča by bola ohrozená."V prípade nepriaznivého výsledku by som tu už možno nesedel, lebo som emotívny človek a všetko má svoje hranice. Postúpiť bolo ťažké, ale ešte musíme veľa pracovať, aby sme naše sny aspoň z časti naplnili. Plzeň to dokázala, tak prečo by to raz nemohol dokázať Slovan? Je to o tvrdej práci, dobrom výbere hráčov, o dôvere a dobrých vzťahoch v klube. Potom sa dá niečo dosiahnuť. Samozrejme, potrebujete aj kúsok šťastia," dodal bývalý reprezentačný tréner.Slovan hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.