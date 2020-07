Peter Sagan tam trikrát zvíťazil, klasiky v Québec City a Montreale sa pre Covid-19 neuskutočnia

Ohlásil účasť na Tour de France

Zvažovali rôzne scenáre

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklistický šampión Peter Sagan si zapísal tri víťazstvá na prestížnych kanadských klasikách v Québec City a Montreale, ale tento rok ďalšie určite nepridá. Tohtoročná edícia oboch prestížnych podujatí kalendára World Tourn sa neuskutoční, dôvodom je pandémia koronavírusu vo svete."Vzhľadom na šírenie koronavírusu nemôžeme garantovať bezpečnosť a ochranu pretekárov na našich podujatiach," píše sa vo vyhlásení kanadských organizátorov, cituje ich aj špecializovaný portál Cyclingnews.Komplikácia boli aj septembrové termíny oboch jednorazoviek. Grands Prix Cyclistes de Québec sa mala uskutočniť 11. septembra a v Montreale sa malo súťažiť tradične o dva dni neskôr. To všetko by sa však dialo v tieni slávnej Tour de France, ktorá sa tento rok posunula na 29. augusta - 20. septembra a Sagan tam už ohlásil svoju účasť.Navyše v Kanade platí do konca augusta celoplošný zákaz organizovania veľkých podujatí a tiež povinná 14-dňová karanténa pre návštevníkov tejto druhej najväčšej krajiny na svete."Počas niekoľkých mesiacov sme neúnavne pracovali na organizovaní našich pretekov v prísnom súlade so zdravotnými požiadavkami. Zvažovali sme rôzne scenáre a zostali v neustálom kontakte s príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva. Keďže stále zostáva veľa nevyriešených otázok v súvislosti s koronavírusom ako sú podmienečne otvorené hranice, povinná karanténa či zhromažďovanie určitého počtu ľudí, nechceli sme odkladať naše rozhodnutie a radšej sme to na tento rok vzdali," uviedol šéf organizačného výboru Serge Arsenault.Peter Sagan sa práve v Québecu v roku 2017 dočkal jubilejného stého víťazstva v profikariére na ceste. Mal 27 rokov, ked zopakoval svoj triumf z roku 2016.Vtedy ešte len dvojnásobný majster sveta zaútočil v posledných 150 m 201,6 km dlhých pretekov a v špurte do kopca suverénne zdolal svojich veľkých rivalov Belgičana Grega van Avermaeta (BMC Racing) a Austrálčana Michaela Matthewsa (Sunweb). V Montreale dominoval ešte v roku 2013.