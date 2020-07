Zanardiho stav sa znovu zhoršil, po operácii zostáva v umelom spánku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší úspešný automobilový pretekár a aj štvornásobný paralympijský šampión v cyklistike Alessandro Zanardi je opäť na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeho stav sa totiž zhoršil. V utorok ho zo Sieni previezli do neurologického rehabilitačného centra v Costa Masnaga, no po troch dňoch sa ho museli ujať lekári na JIS-ke v Miláne.Päťdesiattriročný Alessandro Zanardi po júnovej zrážke s kamiónom na handbiku absolvoval už tri väčšie operácie - dve v oblasti mozgu a jednu v tvárovej časti. Zostáva v umelom spánku. Zanardi prišiel o obe nohy pred 19 rokmi na podujatí The American Memorial neďaleko nemeckého Klettwitzu. Počas zotavovania dokonca navrhol vlastnú protézu a často žartoval, že je vďaka nej konečne vyšší.Neskôr presedlal na handbike a na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal dohromady štyri zlaté a dve strieborné medaily. Zúčastnil sa aj prestížneho newyorského maratónu a vo svojej kategórii je rekordérom slávneho Ironmana.