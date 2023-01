Peter Sagan ukončí profesionálnu kariéru na ceste, ale v roku 2024 chce ísť olympijské preteky v horskej cyklistike

Olympiáda v Paríži

Chce si to hlavne užiť

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan vo štvrtok počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne oznámil, že po aktuálnej sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste.Žilinský rodák v deň svojich 33. narodenín tiež informoval, že v tomto roku plánuje štartovať na jarných klasikách aj na Tour de France a že na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour."Chcel by som povedať, že prišiel ten moment. Rozhodol som sa, že po tejto sezóne končím s pretekaním vo World Tour. Chcel by som sa pripraviť na olympijské preteky v horskej cyklistike," uviedol trojnásobný majster sveta podľa portálu Cycling News.Na MS v cestnej cyklistike triumfoval v pretekoch s hromadným štartom trikrát za sebou v rokoch 2015 až 2017, čo dokázal ako prvý v histórii."Vždy som hovoril, že chcem ukončiť kariéru na horskom bicykli, lebo na ňom som ju začínal. Na záver kariéry mi to urobí radosť, lebo budem robiť to, čo si naozaj užívam," pokračoval 8-násobný majster Slovenska, ktorý chce tiež stráviť viac času s rodinou: "Je pre mňa dôležité byť s mojím synom Marlonom a vidieť život z iného uhla pohľadu, nie len ako cyklista. Nikdy som nesníval o tom, že budem profesionálny jazdec do 40 alebo 50 rokov. Myslím si, že teraz je ten čas. Bolo by pekné ukončiť kariéru na OH v Paríži."Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France je v druhom roku dvojročnej zmluvy s francúzskym tímom TotalEnergies , no podľa jeho slov chce reprezentovať toho zoskupenie aj v horskej cyklistike na parížskej olympiáde."Myslím si, že všetci moji fanúšikovia si zaslúžia vedieť, že tento rok je môj posledný na ceste. Musia to vedieť, a preto som to oznámil v San Juane. Aj keď budem súťažiť v horskej cyklistike, stále sa môžem občas vrátiť na cestu s národným tímom alebo TotalEnergies," povedal najúspešnejší slovenský proficyklista.Peter Sagan súťažil v horskej cyklistike už na OH 2016 v Riu de Janeiro, no v Paríži si to chce hlavne užiť. "Nie je to o zisku medaily, ale o tom, čo chcem. Nepociťujem žiaden tlak v súvislosti s tým, či zvíťazím alebo nie. Vždy som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli a budúci rok je olympijský. Chcem to urobiť pre seba, nie pre iných," vysvetlil víťaz monumentov Okolo Flámska a Paríž-Roubaix, ktorý chce zažiť úspešný rok 2023."Chcem dokončiť všetky preteky World Tour na vysokej úrovni. Nechcem si tento rok len užívať, ale byť v najlepšej forme," dodal.