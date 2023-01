Real Madrid otočil derby s Atleticom a postúpil do semifinále španielskeho Kráľovského pohára

Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali do semifinále španielskeho Kráľovského pohára. Vo štvrtkovom mestskom derby zvíťazili nad Atleticom 3:1 po predĺžení, keď ešte v 79. minúte prehrávali 0:1.





Atletico sa v úvodnej štvrťhodine sústredilo na defenzívu a čelilo očakávanému tlaku domácich. Tí sa snažili kombinovať, no väčšie šance si nevypracovali. Potom sa odvážili dopredu aj hostia a v 19. minúte z toho bol úvodný gól. Koke našiel oblúčikom na prevej strane šestnástky Nahuela Molinu a ten naservíroval krížny pas Alvarovi Moratovi - 0:1. Real bol blízko vyrovnaniu v 31. minúte, no Eder Militao nedokázal hlavou usmerniť center do siete. Domáci prišli v závere polčasu o zraneného Ferlanda Mendyho, ktorého nahradil Dani Ceballos. Aj v úvode druhej časti bol aktívnejší Real a v 58. minúte mohol vyrovnať. Jan Oblak vyrazil strelu Karima Benzemu len pred seba, no Viniciusa Juniora v poslednej chvíli zablokoval jeden z obrancov. Atletico nepúšťalo súpera do súvislého tlaku a samo hrozilo z brejkov. Po jednom z nich zahrával z dobrej pozície priamy kop Antoine Griezmann, ale namieril do stredu bránky. Vyčkávacia taktika sa však hosťom nevyplatila. Luka Modrič v 79. minúte posunul loptu striedajúcemu Rodrygovi, ktorý po krásnom sóle cez niekoľkých hráčov súpera vyrovnal strelou k ľavej žrdi. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom mal navrch Real. Rozhodujúci gól strelil v 104. minúte Benzema, postup potvrdil v nadstavenom čase Vinicius Junior.Aj hráči Athletica Bilbao postúpili do semifinále. Vo štvrtkovom štvrťfinále uspeli na ihrisku Valencie 3:1 gólmi Ikera Muniaina, Nica Williamsa a Mikela Vesgu. Už predtým si miestenku medzi najlepšou štvoricou vybojovali FC Barcelona a Osasuna Pamplona.

sumáre:



Real Madrid - Atletico Madrid 3:1 pp (1:0)

Góly: 79. Rodrygo, 104. Benzema, 120.+1 Vinicius - 19. Morata, ČK: 99. Savič (Atletico) po 2. ŽK



Valencia - Athletic Bilbao 1:3 (1:2)

Góly: 43. de Marco (vl.) - 35. Munian, 45. N. Williams, 74. Vegas (z 11m)