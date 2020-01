Peter Sagan začne sezónu v Argentíne, na pretekoch Vuelta a San Juan bude súperiť s rýchlymi Kolumbijčanmi

Sagan preferoval Austráliu

Gaviriov tím s ambíciami

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký profesionálny cyklistický tím Bora-Hansgrohe predstavil šesticu pretekárov, ktorí sa od 26. januára do 2. februára predstavia na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne.Lídrom zostavy bude trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorému bude sekundovať dvojica Poliakov Maciej Bodnar, Pawel Poljanski a trio talianskych cyklistov Daniel Oss, Oscar Gatto a Matteo Fabbro.Rodák zo Žiliny sa na tomto podujatí zúčastní iba druhýkrát v kariére, keďže doteraz preferoval v úvode sezóny austrálske preteky Tour Down Under.Cyklistov čaká v Argentíne sedem etáp, pričom po úvodných štyroch si budú môcť užiť voľný deň. Dôležitú úlohu v celkovom poradí zohrajú individuálna časovka na 15,5 kilometra či kráľovská piata etapa s cieľovým stúpaním na kopec Alto Colorado.V ostatných piatich prípadoch by sa k slovu mali dostať elitní šprintéri, vrátane Petra Sagana. V rýchlych dojazdoch etáp mu budú robiť spoločnosť najmä Kolumbijčania Fernando Gaviria (UAE Emirates) a Álvaro Hodeg (Deceuninck - Quick Step)."Sme šťastní, že novú sezónu začíname práve tu. Nikdy nebolo tajomstvom, že som potreboval Maxa Richezeho a teraz ho máme opäť v našom tíme. Naše očakávania sú vysoké, ale uvidíme ako sa budú dni vyvíjať a čo sa stane v jednotlivých etapách," vyjadril sa Gaviria pre internetovú prezentáciu pretekov.V roku 2019 si Peter Sagan pri premiére na pretekoch Vuelta a San Juan pripísal na konto dve pódiové umiestnenia a v celkovej klasifikácii obsadil 50. priečku.