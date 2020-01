Osemfinále Australian Open bude bez ďalšieho veľkého mena v ženskej dvojhre

Jej najobľúbenejší turnaj

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-30) - Karolína Plíšková (ČR-2) 7:6 (4), 7:6 (3)Simona Halepová (Rum.-4) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:4Anett Kontaveitová (Est.) - Belinda Bencicová (Švaj.-6) 6:0, 6:1Angelique Kerberová (Nem.) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:2, 6:7 (4), 6:3

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po bývalých šampiónkach Serene Williamsovej, Caroline Wozniackej a obhajkyni Naomi Osakovej sa s úvodným grandslamovým turnajom sezóny rozlúčila aj Češka Karolína Plíšková.Svetová dvojka prehrala v treťom kole s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou po takmer dve a polhodinovom boji 6:7 (4), 6:7 (3). V siedmom vzájomnom zápase týchto dvoch hráčok sa Ruska na konci tešila vôbec po prvý raz.Do druhého týždňa v Melbourne neprešla ani Belinda Bencicová. Švajčiarka so slovenskými rodičmi uhrala proti Estónke Anett Kontaveitovej iba jediný gem a prehrala 0:6, 1:6."Neviem ani čo povedať. Stále mám pocit, že som sústredená v zápase a čakám na najbližšiu výmenu. Zdolať Karolínu prvýkrát v kariére je úžasný pocit," uviedla Anastasia Pavľučenkovová, cituje ju portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA).Jej súčasný tréner Sam Sumyk doviedol v rokoch 2012 a 2013 Viktoriu Azarenkovú v Melbourne až k celkovému triumfu. Pre 28-ročnú rodáčku zo Samary je Australian Open najobľúbenejší grandslamový turnaj.Pred 12 rokmi sa tam tešila z celkového triumfu v dievčenskej dvojhre, v rokoch 2017 a 2019 sa prebojovala do ženského štvrťfinále a teraz jej na vyrovnanie tohto výsledku zostáva prekonať jednu prekážku. Musí však zdolať šampiónku z roku 2016 Angelique Kerberovú."Mám rada austrálske teplo, hoci všetci hovoria, že ako Ruska by som mala milovať zimu. Rada hrám v teplom počasí. Mám dobré spomienky na Austráliu ešte z juniorského obdobia desať rokov dozadu, možno je to tým," priznala Pavľučenkovová v pozápasovom rozhovore na kurte.Na pripomenutie, že v "pavúku" ženskej dvojhre už chýbajú viacerí zvučné mená, odpovedala: "Nestarám sa o to. Je to tenis a stať sa môže čokoľvek. Aj veľké hráčky môžu zakopnúť v skoršej fáze turnaja. Ja sa snažím koncentrovať na seba, aby som nestratila víťazné nastavenie. Zaujíma ma iba najbližší zápas proti Angelique."