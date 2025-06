Petícia za referendum o sankciách voči Rusku čelí podozreniam z falšovania podpisov, opakuje sa aj meno úradníka

Medzi podpismi sa objavilo aj zaujímavé meno

Pellegrini referendum o sankciách odmietol

Časť podpisov na petícii Slovenského hnutia obrody (SHPO) za vyhlásenie referenda o odmietnutí protiruských sankciách bola pravdepodobne sfalšovaná. Informoval o tom portál televízie Joj noviny.sk. Podľa zdrojov televízie Joj sa mená v petícii opakovali a pôsobia podozrivo aj po formálnej stránke. Informácie pre portál potvrdila hovorkyňa prezidenta Petra Pellegriniho Hovorkyňa upozornila, že prezidentská kancelária nemá oprávnenie posudzovať pravosť podpisov, no vyjadrila sa, že významný počet mien, a teda aj podpisov, sa v petícii opakoval.„V rámci kontroly sa v podpisových hárkoch trikrát objavilo meno zamestnanca Kancelárie prezidenta SR, ktorý tieto hárky kontroloval, a ktorý podľa vlastného vyjadrenia žiadnu takúto petíciu nepodpisoval a ani sa s ňou nikde vo svojom okolí nestretol,“ uviedla Medveď Macíková.Portál noviny.sk súčasne upozornil, že podľa ich informácií bolo približne desaťtisíc mien z Brezna. Petíciu by tak musel podpísať každý druhý Brezňan. Televízia Joj požiadala o stanovisko aj rezort vnútra a SHO, ktoré organizovali petíciu. Predseda SHO Róbert Švec podľa Joj už podobný problém mal, keď mu kandidatúru na prezidenta musel odobriť Najvyšší správny súd SR. Kancelária Národnej rady SR vtedy totiž pochybovala o pravosti podpisov na občianskej petícii.„Súd vtedy uviedol, že nemala právo na ich kontrolu,“ pripomenul portál. Hovorkyňa prezidenta zdôraznila, že by malo byť bez akýchkoľvek pochybností preukázateľné, že organizátori petície splnili zákonom požadované náležitosti, a že ju skutočne podpísal ústavou vyžadovaný počet občanov.Prezident vo svojom vyhlásení 4. júna oznámil, že odmieta vypísať referendum o odmietnutí protiruských sankcií. Ako dôvody uviedol, že referendová je otázka právne problematická. „Požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť,“ povedal Pellegrini s tým, že na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Prezident uviedol, že je aj podozrenie, že petičné hárky na referendum môže falšovať umelá inteligencia.Hlava štátu to však nemá ako preskúmať. „Preto veľmi dôrazne upozorňujem vládu a štátne orgány, že pokiaľ štát nezmení tieto svoje pravidlá, pochádzajúce ešte z roku 1990, nie je možné teraz a ani v budúcnosti preveriť vážne podozrenia o pravosti podpisov,“ zdôraznil prezident. Švec sa vyjadril, že aj napriek tomu, že Pellegrini vo svojom vyhlásení spochybňoval pravosť podpisov, v oficiálnom písomnom stanovisku o tom nebola zmienka.„Podpisy nespomína ani jedným slovom. Sú to len právne a odborné postoje a odvolávky na zákon. Takže, ak jeho vyhlásenie a rozhodnutie neobsahuje zmienku o nejakých problémoch s petíciou a podpismi, nemáme dôvod sa k tomuto vracať a budeme argumentovať na základe toho, čo prezident oficiálne podpísal, a to sú právne veci,“ uviedol Švec.