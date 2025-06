Premiestnením pomníka z Námestia osloboditeľov otázniky k symbolike nezaniknú, len sa presunú na iné miesto – FOTO

Odsúdenie komunistického režimu

Aké riešenie odporučil úrad?

Všetky legislatívne a praktické možnosti riešenia

Architektonicky-urbanistické riešenie priestoru

7.6.2025 (SITA.sk) - Premiestnením pomníka z Námestia osloboditeľov otázniky nezaniknú, len sa presunú na iné miesto. Vyplýva to z poskytnutých podkladov pre agentúru SITA k problematike presunutia pomníka padlým z druhej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v centre Košíc. Pomníkom sa v ostatných mesiacoch opakovane zaoberalo košické mestské zastupiteľstvo, diskusia sa rozprúdila po opravách plastických prvkov - kosákov a kladív, na jeseň minulého roka krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie Mestskí poslanci uznesením zaviazali vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov, kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.Za odstránenie symbolov z pomníka bojovala aj skupina občanov podpisovou akciou, mesto ich podanie odložilo s tým, že nešlo o petíciu, ale verejnú výzvu. Dodalo ale, že sa podnetom zaoberalo, aj zaoberá.Podpísaní občania požadovali od mesta aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Zdôvodňovali to odsúdením komunistického režimu, symboly na pomníku považujú za jeho propagáciu.Argumentovali tiež, že je to v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti. Za nevhodné označili i umiestnenie symbolov totality vo verejnom priestore, poukazujú na to, že Námestie osloboditeľov je jeden z najvýznamnejších verejných priestorov v metropole východu.„Hoci pamätník pripomína oslobodenie Košíc Červenou armádou, je potrebné zdôrazniť, že následne nastalo obdobie sovietskej nadvlády a potláčania slobôd. Symboly komunizmu na pamätníku môžu byť vnímané ako skreslenie historickej pravdy a neprimerané oslavovanie totalitnej ideológie," uviedli tiež. Krajský pamiatkový ústav (KPÚ) Košice uviedol, že pamiatkový zákon upravuje aj administratívny postup vo všeobecnosti pre možné prípady premiestňovania hnuteľnej či nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Konečné rozhodnutie je na vlastníkovi. Napriek tomu KPÚ Košice odporučil vlastníkovi pomníka, teda mestu Košice, jednoduchšie, lacnejšie a časovo menej náročné riešenia. Poukázal na možnosť inšpirácie u iných samospráv.„O presune pamiatky by sa malo z praktického hľadiska uvažovať až ako o poslednej možnosti, keď zlyhajú všetky iné formy ochranných opatrení, a keď mesto bude mať dostatok prostriedkov, ale aj adekvátne miesto na túto zložitú operáciu. Historicky sú presuny nehnuteľných pamiatok veľmi výnimočnou záležitosťou. Ak k takej situácii v minulosti došlo, obvykle išlo o významnú pamiatku, ktorá bola v kolízii s investíciou celonárodného významu (resp. z iných veľmi závažných dôvodov) a na jej presune sa zároveň významnou mierou podieľal štát," uviedol KPÚ Košice. Zdôraznil tiež, že náklady na takéto presuny sa pohybujú rádovo v miliónoch eur.KPÚ Košice poskytol ešte v októbri 2023 mestu Košice na jeho výslovnú žiadosť "odbornú a metodickú pomoc pre opravy a uvažované premiestnenie pomníka z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu", kde zhodnotil všetky legislatívne a praktické možnosti riešenia skutkového stavu pomníka na Námestí osloboditeľov.Ako vyplýva z jeho vyjadrení, okrem toho, že otázniky k symbolom by premiestnením pomníka nezanikli, takýto presun by bol pre mestský rozpočet enormnou záťažou. KPÚ Košice poukázal, že väčšina poľských samospráv sa v minulosti priklonila k zachovaniu pomníkov na ich pôvodnom mieste, no s ďalšími opatreniami.„Primátori a starostovia poľských miest sa snažia v záujme upokojenia verejnej mienky uprednostňovať jednoduchšie, ale zato účinné opatrenia proti vandalizmu, napríklad ohradenie, oplotenie, výsadbu zelene, elektronické zabezpečenie, kamerový systém, a podobne. Usilujú sa o to, aby na jednej strane chránili pietnu atmosféru pomníkov, a aby zároveň vo verejnom priestore vizuálne nedominovali symboly, ktoré môžu občania vnímať veľmi kontroverzne," uvádza sa v podkladoch.Ak by sa aj uvažovalo o premiestňovaní pomníka, takýto akt podlieha schvaľovaciemu procesu ústredných orgánov štátnej moci a dotknutých inštitúcií. Uvažovať treba i nad tým, že predmetný pomník je aj pietnym hrobovým miestom.„Na celoslovenskej odbornej metodickej sekcii všetkých slovenských krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu Bratislava v júni 2024 bola zápisnične vznesená požiadavka o metodické usmernenia od centrálneho Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s celoslovenskou platnosťou, v ktorých by boli (okrem iného) spresnené a zjednotené aktuálne postupy pri vybavovaní požiadaviek v súvislosti so starostlivosťou a nakladaním s takýmito pomníkmi a osobitne aktuálnej témy symboliky, možných požiadaviek ich premiestňovania, príp. vyraďovania zo zoznamu pamiatok," podotkol KPÚ Košice s tým, že takýmto usmernením napriek urgenciám, žiaľ, doteraz nedisponujú.„Skutočnosťou je, že pomník na Námestí osloboditeľov má dlhodobo veľmi závažný a dlhodobý komunikačný (chodci idúci z obchodného centra smerom na Južnú triedu prechádzajú priamo cez chránený areál pomníka), dopravný (križovatka priamo pred pomníkom) aj estetický problém (zanedbaný verejný priestor)," uviedol KPÚ Košice.To si ale podľa jeho vyjadrenia bude v budúcnosti vyžadovať skôr architektonicky-urbanistické riešenie priestoru Námestia osloboditeľov, kde sa pomník nachádza, ktoré by mohlo zahŕňať napríklad aj oddychovú zónu či výsadbu novej zelene. Na toto riešenie by mohla byť vyhlásená verejná architektonicko-urbanistická súťaž, a tiež verejná zbierka.