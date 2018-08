Petíciou chcú dosiahnuť zrušenie odkaliska v Poši

Petíciou, ktorú v utorok 21. augusta 2018 odštartovali v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese, chce iniciatíva okolitých obcí a ďalších subjektov dosiahnuť zrušenie odkaliska v Poši a jeho následnú sanáciu a rekultiváciu. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Nižný Hrušov 21. augusta (TASR) – Petíciou, ktorú v utorok odštartovali v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese, chce iniciatíva okolitých obcí a ďalších subjektov dosiahnuť zrušenie odkaliska v Poši a jeho následnú sanáciu a rekultiváciu. Protestným zhromaždením, ktoré na približne polhodinu zablokovalo v úseku medzi obcami Nižný Hrušov a Poša dopravu, vyjadrilo tejto myšlienke podporu približne 200 ľudí. Ich ambíciou je vyzbierať 30.000 podpisov.uviedol pre médiá starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Podľa neho sa pôvodne plánovalo s jeho prevádzkou do roku 2000.uviedol s tým, že nevedia, čo obsahujú.Podľa jeho ďalších slov ale evidujú niekoľko negatívnych faktov.vysvetlil. V tejto súvislosti poukázal aj na neustále penenie Kyjovského potoka, ktorý z odkaliska pramení. To podľa jeho slov nie je oplotené, regulované, riadené alebo udržiavané.Ako uviedol poslanec Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za Vranovský okres Peter Kocák, sanácia odkaliska Poša je ich TOP prioritou, ktorú implementovali aj do strategického plánu pre roky 2017–2022 a odovzdali predsedovi kraja Milanovi Majerskému.priblížil. Podľa jeho ďalších slov v utorok zároveň všetci poslanci Zastupiteľstva PSK vydali vyhlásenie, v ktorom žiadajú na základe Programového vyhlásenia vlády SR, aby sa s okamžitou platnosťou spustil monitoring tohto odkaliska, jeho sanácia a rekultivácia.Podľa starostu obce Poša Tadeáša Malého tam nie sú žiadne izolované steny alebo materiály.spomenul. Ako ďalej uviedol, s doterajšími požiadavkami na zrušenie odkaliska neboli úspešní.zdôraznil.Ministerstvo životného prostredia v stanovisku, ktoré TASR poskytol Michal Lukáč z odboru komunikácie, eviduje toto odkalisko ako potvrdenú environmentálnu záťaž, ktorá je zahrnutá v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží ako lokalita odporúčaná na realizáciu sanácie a v súčasnosti je monitorovaná Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.priblížil. K návrhom prípadnej sanácie odkaliska a následnému odhadu nákladov s ňou spojených môže podľa jeho ďalších slov dôjsťOdkalisko bolo vybudované v roku 1977 a jeho pôvodným prevádzkovateľom bolo Chemko Strážske, a.s., ktorý bol v roku 1996 sprivatizovaný. Prevádzku odkaliska prevzala v roku 2000 Energetika, s.r.o., Strážske a od roku 2006 Energetika, s.r.o., Bratislava.Ako v stanovisku pre TASR uviedla manažérka pre komunikáciu holdingu Energochemica Anna Vojteková, v súčasnosti sa v rámci odkaliska Poša nelikvidujú žiadne nebezpečné odpady.priblížila.Pre prevádzku odkaliska je podľa jej ďalších slov zabezpečené pravidelné sledovanie nebezpečných látok a aj monitorovanie PCB látok vo vypúšťaných odpadových vodách a limitné hodnoty znečisťujúcich látok neboli za posledné roky ani v jednom prípade prekročené.spomenula s tým, že PCB látky sa vyrábali v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske a od roku 1984 sa nevyrábajú.zdôraznila.uzavrela s tým, že v jeho prevádzke plánujú pokračovať.