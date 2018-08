Po zrážke auta a sanitky v Topoľčanoch ošetrili štyroch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Topoľčany 21. augusta (TASR) – V Topoľčanoch sa v utorok v popoludňajších hodinách zrazilo osobné motorové vozidlo so sanitkou. Nehoda sa stala na Stummerovej ulici. Podľa predbežných informácií vodička osobného auta nedala prednosť sanitke záchrannej zdravotnej služby, ktorá smerovala k pacientovi.Sanitka zostala po zrážke prevrátená na streche.informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Dve ženy boli podľa jej slov s poranením hlavy a ramena transportované do nemocnice v Topoľčanoch. Žena s akútnou stresovou reakciou a muž s ľahším poranením boli ošetrení na mieste a nebol potrebný ich prevoz do nemocnice.