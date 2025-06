Petíciu proti zmene Ústavy SR podpísalo viac ako štyritisíc ľudí, sú medzi nimi aj známe osobnosti

Národná identita

Priestor pre normalizáciu

12.6.2025 (SITA.sk) - Petíciu proti zmene Ústavy SR podpísalo viac ako 4 000 ľudí, sú medzi nimi aj viaceré osobnosti. Informovalo o tom občianske združenie Reštart 21 - Slovensko 21. storočia. Petícia vznikla pre obavy z ideologického zásahu do základného zákona štátu. Ľudia tak svojím podpisom apelujú na ochranu demokratických hodnôt.Petíciu podpísali aj slovenské osobnosti, ako napríklad ekonóm a vysokoškolský pedagóg Juraj Stern , herec a bývalý politik Milan Kňažko , právnik a bývalý ústavný sudca Peter Kresák , politológ Jozef Lenč , hudobný skladateľ Martin Burlas a ďalší odborníci či osobnosti z prostredia kultúry, práva, médií a školstva.Ako združenie vysvetlilo, petícia reaguje na vládny návrh novely ústavy, ktorý zavádza nový pojem „národná identita“, a ktorý stanovuje, že ústavné práva a slobody sa majú vykladať výlučne v jej súlade. Združenie Reštart upozorňuje, že tento pojem je nejasný ideologicky motivovaný a môže byť potenciálne zneužitý na zasahovanie do školstva, zdravotníctva, kultúry, médií či súkromného života.Predseda združenia Daniel Rabina upozornil, že to začína ako legislatívna formulka, no môže to skončiť legislatívnym nástrojom na obmedzovanie slobody umenia, nezávislosti médií, prístupu k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti, a to v mene jedného výkladu o tom, čo je správne, národné či v súlade s kultúrno-etickými hodnotami.Združenie je tak názoru, že návrh odporuje prvému článku Ústavy SR, porušuje princípy právneho štátu a tiež ohrozuje záväzky SR voči EÚ. Návrhom sa podľa Reštartu otvára priestor pre normalizačné praktiky a štátom definovanú morálku.Združenie tak vníma novelu Ústavy SR ako ideologickú pascu, v ktorej sa skrýva pokus o ústavný prevrat a návrat k modelom spoločnosti, ktoré občania odmietli v roku 1989. Petícia je dostupná na stránke: https://www.peticie.com/peticia_za_zastavenie_nebezpenej_zmeny_ustavy